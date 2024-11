A- A+

Saúde Gripe aviária: caso de garoto no Canadá pode indicar mutação que torna vírus mais transmissível Cientistas identificaram alteração no H5N1 após sequenciamento; casos que não estão sendo detectados nos EUA geram preocupação

O adolescente hospitalizado com gripe aviária na Colúmbia Britânica, Canadá, pode ter uma variação do vírus. De acordo com os primeiros dados, o patógeno tem uma mutação que o torna mais transmissível entre as pessoas.

O sequenciamento preliminar da variante H5N1 que o adolescente contraiu mostrou uma mutação potencial no ponto genômico conhecido por tornar as pessoas mais suscetíveis ao vírus, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian.

Isso pode indicar que o H5N1 pode desenvolver a capacidade de se tornar mais parecido com um vírus humano, em vez de um vírus aviário.

No entanto, os especialistas dizem que ainda não está claro ainda se essa mudança é realmente significativa e mais perigosa. O vírus pode ter sofrido mutação ao longo da doença do adolescente, por isso um sequenciamento adicional é necessário para revelar mais sobre sua evolução.

“Não está muito claro quais serão as implicações no mundo real, mas certamente é um sinal de alerta”, disse Angela Rasmussen, virologista da Organização de Vacinas e Doenças Infecciosas da Universidade de Saskatchewan ao jornal britânico. “Realmente precisamos prestar atenção a isso e realmente precisamos tentar reduzir mais infecções humanas o máximo que pudermos.”

Especialistas têm dito que os EUA não estão detectando todos os casos de H5N1, deixando cientistas em alerta em todo o mundo. Nos país, já houve registros do vírus da gripe aviária em 450 fazendas de gado em 15 estados desde março, segundo os Centros de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Em abril, a FDA, agência que controla alimentos e remédios no país, encontrou fragmentos do H5N1 em 20% das amostras de leite analisadas.

Garoto canadense

O adolescente está internado num hospital infantil da Colúmbia Britânica, após ser diagnosticado com o que se acredita ser o primeiro caso humano de gripe aviária no Canadá. A infecção, detectada no dia 9 de novembro, foi confirmada pelas autoridades de saúde da província.

Autoridades locais dizem que o jovem, antes saudável e sem condições pré-existentes, sofreu uma rápida deterioração de seu quadro clínico. Ainda não está claro como ele entrou em contato com o vírus.

No Canadá, a província da Colúmbia Britânica identificou o vírus da gripe aviária em pelo menos 22 fazendas de criação de aves desde outubro. Autoridades encontraram múltiplos casos positivos em pássaros, mas nenhum em gado ou leite.

Não houve casos adicionais detectados entre os contatos do adolescente canadense, incluindo familiares, amigos e profissionais de saúde. O caso do adolescente foi detectado por meio da vigilância de doenças — o exame regular de casos positivos de gripe — no hospital, e nenhum outro caso na área foi descoberto por meio desse sistema.

O caso marca um alerta para o potencial da gripe aviária de afetar humanos, mesmo em indivíduos sem histórico de problemas de saúde. As autoridades de saúde locais continuam monitorando a situação de perto e não descartam a possibilidade de novos casos.

