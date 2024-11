A- A+

Saúde Atletas têm "memória de trabalho" significativamente melhor do que as pessoas sedentárias Os resultados se somam a outras evidências e destacam a importância da atividade física na promoção da saúde cerebral

Existe uma associação consistente entre a prática esportiva e melhor desempenho da memória de trabalho, enquanto um estilo de vida sedentário parece estar associado a uma memória de trabalho mais fraca. De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Memory, praticar exercício físico ajuda a manter uma memória de trabalho boa.

A memória de trabalho é a retenção de uma pequena quantidade de informações em um formato facilmente acessível. Essa capacidade facilita o planejamento, a compreensão, o raciocínio e a resolução de problemas, por isso, seu uso é bastante onipresente no pensamento humano.

Na ciência cognitiva, tem havido recentemente uma atenção crescente à relação entre a experiência desportiva e a memória de trabalho. No entanto, até o momento, nenhuma meta-análise comparou o desempenho da memória operacional de atletas e não atletas. Até agora.

O grupo Active Mind do Departamento de Psicologia da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, conduziu um estudo para comparar amplamente o desempenho da memória de trabalho dos dois grupos. Eles também investigaram o papel de fatores como tipo de esporte e nível de desempenho nos resultados. Os dados consistiram em 21 estudos envolvendo um total de 1.455 participantes.

Os resultados mostraram que atletas de diferentes tipos de esportes e níveis de desempenho apresentaram melhor memória de trabalho, em comparação com não atletas. Esta vantagem foi mais pronunciada quando os atletas foram contrastados com uma população sedentária, em comparação com a análise onde a população sedentária foi excluída do grupo de referência.

As descobertas mostram que existe uma associação consistente entre o esporte e melhor desempenho da memória de trabalho, enquanto um estilo de vida sedentário parece estar associado a uma memória de trabalho mais fraca.

Em um trabalho anterior, o grupo havia estudados os efeitos do envelhecimento na função cognitiva e na função cerebral e descobriu que um estilo de vida fisicamente ativo pode mitigar parcialmente os efeitos negativos do envelhecimento sobre estes. Os resultados atuais em atletas somam-se às evidências que apoiam os benefícios do esporte na cognição humana e destacam a importância da atividade física na promoção da saúde cerebral.

O estudo faz parte do projeto SportsFace, que visa explorar os efeitos dos esportes na função cognitiva e na percepção facial usando medidas de desempenho eletrofisiológicas e comportamentais. As descobertas irão aprofundar a nossa compreensão da relação entre esportes, memória de trabalho e cognição social.

