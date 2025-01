Grupo abre fogo contra fila de boate em Nova York e deixa ao menos 10 feridos

A- A+

Ao menos dez pessoas ficaram feridas depois que um grupo de homens abriu fogo contra pessoas que aguardavam numa fila para entrar numa casa noturna do Queens, em Nova York, na noite desta quinta-feira. As vítimas atingidas pelos disparos têm entre 16 e 20 anos de idade.



Seis mulheres e quatro homens foram levados para hospitais da região e devem sobreviver aos ferimentos, informou a polícia local nesta sexta.

Em entrevista coletiva, o chefe de patrulha da polícia de Nova York Philip Rivera disse que o caso não é investigado como um ataque terrorista e que os agentes apuram a motivação dos disparos.

— Há zero tolerância para esses ataques a tiros sem sentido e esses atos de violência horríveis nas nossas ruas. Os responsáveis por esse crime serão encontrados e levados à justiça — afirmou Rivera.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a reunião de ambulâncias nos arredores da boate.



New York suffers another mass shooting.



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club. pic.twitter.com/v887PPcJFW — SweetPeaBelle (@SweetPeaBell326) January 2, 2025

Cerca de 90 pessoas participavam de um evento privado na boate Amazura e aproximadamente outras 15 faziam fila para entrar no local quando, por volta de 23h20 (horário de Nova York), um grupo de quatro homens chegou ao espaço. A apuração preliminar apontou que pelo menos três deles efetuaram ao menos 30 disparos na direção do grupo que estava do lado de fora da arena de eventos.

Os suspeitos fugiram a pé até chegarem a um carro com placa de fora do estado, informou a polícia. Na entrevista coletiva, os investigadores pediram que a população colabore com o esclarecimento do caso com pistas sobre a motivação e o paradeiro dos suspeitos.

