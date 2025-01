Explosão de carro da Tesla em Las Vegas pode ter sido provocado intencionalmente, diz polícia

A- A+

A explosão de um veículo Tesla Cybertruck, que estava parado na entrada do Trump International Hotel, em Las Vegas, pode ter sido intencionalmente provocada.

Segundo reportagem do site da CNN, autoridades acreditam que fogos de artifício, galões de gasolina e combustível de acampamento estavam conectados a um sistema de detonação controlado pelo motorista do carro, que morreu no incidente.

BREAKING: Security Footage From @TrumpLasVegas Hotel Of The @Tesla Cyber Truck Carrying Either A Bomb Or Large Fireworks Exploding Today Killing One & Injuring At Least Seven.

Like The New Orleans Truck Terrorist Attack This Vehicle Was Rented On The Peer-To-Peer App @turo pic.twitter.com/klP6OQ6k6n — John Basham (@JohnBasham) January 1, 2025

O FBI ainda está trabalhando para determinar se o caso foi ou não um ato terrorista. Mas o ataque em Nova Orleans, em que um homem avançou com uma caminhonete contra a multidão que celebrava o Ano Novo, matando 15 pessoas, paira sobre a investigação. Coincidência ou não, tanto o Tesla quanto o veículo de Nova Orleans foram alugados, segundo a CNN, numa locadora da rede Turo.





Apesar disso, Jeremy Schwartz, agente especial interino encarregado do escritório do FBI em Las Vegas, afirmou que a agência acredita que foi um incidente isolado e não há mais perigo para o público.

Sete pessoas também ficaram feridas pela explosão, todas em condições de saúde estáveis, segundo o vice-chefe dos bombeiros, Billy Samuels.

O veículo Tesla - fabricado pela empresa do bilionário Elon Musk, um dos grandes aliados do presidente eleito dos EUA, Donald Trump - foi alugado no Colorado e chegou a Las Vegas às 7h30 da manhã de quarta-feira (hora local). A explosão ocorreu cerca de uma hora depois.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

Em um post no X, Elon Musk escreveu que a Tesla está investigando o assunto:

"Agora confirmamos que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba carregada na caçamba do Cybertruck alugado e não está relacionada ao próprio veículo", Musk afirmou, tentando logo se adiantar a possíveis acusações de defeito no veículo fabricado pela Tesla.

