Web levanta teorias sobre posicionamento político de Kim Kardashian após exibição de produtos Tesla

Kim Kardashian virou uma apoiadora do movimento "Make America Great Again" — ou, na tradução livre do inglês para o português, "Torne a América Grande Novamente"?

Essa pergunta circulou pela internet na última semana, após Kardashian, personalidade de reality show e influenciadora de peso nas redes sociais, publicar uma série de fotos no Instagram e no X, posando com uma Tesla Cybertruck.

Ela usava salto alto preto, meias rendadas sobre sua famosa lingerie nude, com cinta-liga e um casaco preto volumoso.

Um robô Optimus — que supostamente será capaz de realizar praticamente qualquer tarefa, desde dirigir uma Cybertruck até fritar um ovo — estava no banco do motorista.

Havia fotos de Kardashian do lado de fora do veículo e sentada no colo do robô.

Um representante da influenciadora, que já escondeu conteúdos patrocinados no passado, afirmou que nenhum pagamento foi recebido em troca dessas postagens.

O momento das publicações foi, no mínimo, curioso.

O CEO da Tesla, Elon Musk, ganhou destaque como um dos apoiadores mais notáveis do presidente eleito Donald Trump e foi convidado por Trump para, junto com Vivek Ramaswamy, liderar um novo “departamento de eficiência governamental.”

Essa conexão foi suficiente para que as pessoas começassem a especular sobre as motivações de Kardashian, associando suas postagens à sua aparente proximidade com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, reforçando a ideia de que ela poderia ter adotado uma posição política pró-Trump.

Essa especulação começou em 2023, quando Kardashian comemorou seu aniversário no restaurante italiano Funke, em Beverly Hills, Califórnia.

Muitos se surpreenderam ao ver, em uma foto publicada por Kardashian no Instagram, que ela estava acompanhada de Lauren Sánchez, parceira de Jeff Bezos, e Ivanka Trump.

Ivanka Trump, que já foi uma convidada cobiçada em eventos sociais, foi afastada desses círculos, especialmente entre liberais, durante o mandato de seu pai na Casa Branca.

Essa exclusão continua, mesmo com Ivanka mantendo-se, em grande parte, fora dos holofotes desde a primeira presidência de Trump e sem participar de sua campanha pela reeleição.

Um apoio público de Kardashian — cuja popularidade pode ser atribuída, pelo menos em parte, à sua habilidade de manter a atenção do público americano enquanto evita controvérsias políticas explícitas — foi, no mínimo, surpreendente.

Então, por que Kardashian usaria sua influente plataforma para destacar Tesla e Ivanka Trump, quando ambos frequentemente atraem críticas de liberais das costas litorâneas?

Uma pista pode estar em sua dedicação à reforma do sistema de justiça criminal. A família Trump a ajudou nessa área no passado e logo voltará ao poder politicamente.

Em 2018, Kardashian, cujo pai foi um advogado e empresário de destaque, envolveu-se na campanha para libertar Alice Marie Johnson, sentenciada à prisão perpétua por envolvimento em uma operação de tráfico de cocaína em 1996.

Para conseguir a comutação da sentença de Johnson, Kardashian ligou para Ivanka Trump, que trabalhava na Casa Branca como diretora do Escritório de Iniciativas Econômicas e Empreendedorismo.

Elas contaram com a ajuda de Jared Kushner, marido de Ivanka e então assessor sênior de Donald Trump.

Em maio daquele ano, Kardashian encontrou-se com Donald Trump na Casa Branca para contar a ele a história de Johnson.

No prefácio da autobiografia de Johnson, "After Life: My Journey from Incarceration to Freedom", Kardashian escreveu que, uma semana após o encontro na Casa Branca, recebeu uma ligação de Trump informando sobre sua decisão de conceder clemência a Johnson.

Em 2020, Johnson apareceu em um comercial da campanha de Trump exibido durante o Super Bowl.

No vídeo, ela descreveu o dia em que saiu da prisão como o "melhor dia" de sua vida e agradeceu pessoalmente a Trump por lhe dar a liberdade de "recomeçar."

Trump também concedeu clemência a outros prisioneiros cujas campanhas tiveram o apoio de Kardashian.

Apesar da colaboração, Kardashian não apoiou Trump em sua campanha de reeleição em 2020.

Em uma entrevista ao The New York Times naquele março, Kardashian afirmou que não endossaria nenhum candidato na corrida eleitoral.

Kardashian visitou a vice-presidente Kamala Harris na Casa Branca em abril para mais esforços relacionados à justiça criminal.

Além de publicar uma foto sua no gramado da Casa Branca, ela compartilhou outra imagem trabalhando diretamente com Harris.

“Honrada em me juntar à vice-presidente Harris, a defensores da justiça criminal e a quatro incríveis pequenos empresários que receberam indultos no evento Second Chance na Casa Branca!”, escreveu Kardashian nas redes sociais.

“Pudemos ouvir as experiências vividas sobre como condenações impactam suas vidas e discutimos as mudanças feitas pela Administração de Pequenas Empresas para permitir que pessoas com antecedentes criminais possam solicitar empréstimos! Ainda há muito a fazer, mas grata pelo progresso.”

Para a eleição de novembro, Kardashian novamente optou por não apoiar nenhum candidato. Ela permaneceu em silêncio quando Trump venceu.

No entanto, ao publicar as fotos da Tesla nesta semana, algumas pessoas sentiram que elas representavam um endosso a Musk e, por extensão, a Trump — e não hesitaram em apontar isso.

“Maga mommy, estamos de olho em você,” comentou o comediante e apresentador de talk show Desus Nice.

Um representante de Kardashian recusou comentar.

