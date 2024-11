Elon Musk usa imagem de Wagner Moura para exaltar Donald Trump, e web reage: "Surtando"

A- A+

O empresário bilionário Elon Musk, anunciado como um dos braços-direitos do presidente americano eleito Donald Trump, compartilhou uma imagem do ator Wagner Moura em cena da série "Narcos" (2015-2017), para exaltar o futuro chefe de governo dos Estados Unidos.

A publicação realizada por meio do X, no último fim de semana, surpreendeu internautas, já que o artista brasileiro tem um posicionamento político totalmente oposto ao de Donald Trump e Elon Musk.

No vídeo compartilhado pelo empresário — dono do X e hoje considerado o homem mais rico do mundo, de acordo com índice de bilionários da Forbes, com fortuna de US$ 303,7 bilhões (cerca de R$ 1,7 tri) —, o personagem interpretado por Wagner Moura, que encarna o traficante Pablo Escobar na produção biográfica da Netflix, aparece fumando um cigarro enquanto olha para o horizonte.

Na legenda, Elon Musk escreveu: "Imagens reais minha depois que Donald Trump venceu".

Internautas consideram uma grande ironia a tal publicação. É que Wagner Moura é declaradamente contrário ao posicionamento político de Elon Musk e Donald Trump. "Elon Musk deve estar surtando", brincou uma pessoa, por meio do X.

"Esse ator é brasileiro e te odeia profundamente, Elon", respondeu outro seguidor do empresário. "Ahhh! Se você soubesse quem é o Wagner Moura... Sem chance de ele se sentir o Elon Musk, com a vitória do Trump", escreveu outro internauta, aos risos.

Veja também

streaming Netflix lança trailer de adaptação de "Cem Anos de Solidão"; veja