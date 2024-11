"Ainda estou aqui": relembre os filmes que reúnem Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha

A- A+

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres provam que talento pode ser hereditário. Mãe e filha estão em cartaz nos cinemas com "Ainda estou aqui", mais novo filme do diretor Walter Salles, que já trabalhou com Montenegro em "Central do Brasil" (1998) e com Torres em "Terra estrangeira" (1995).

Esta é a primeira vez que as duas participam do mesmo projeto. Elas já dividiram crédito em peças, novelas e filmes. Aproveitando o novo lançamento e o aniversário de Fernandona, relembramos as vezes em que elas atuaram no mesmo projeto nos cinemas.

"Fogo e paixão" (1989)

Comédia de baixo orçamento de Isay Weinfeld e Marcio Kogan conta com participações especiais de Fernandona, como a rainha no castelo, e Fernandinha, como uma mulher comendo maçã.



"O que é isso, companheiro?" (1997)

O drama de Bruno Barreto indicado ao Oscar de melhor filme internacional traz Torres no papel da guerrilheira Maria, enquanto que a mãe vive a esposa de um militar.

"Traição" (1998)

Filme inspirado em crônicas de Nelson Rodrigues reúne não apenas mãe e filha. O longa conta ainda com co-direção de Cláudio Torres. Torres vive diversas personagens em cada uma das crônicas, enquanto que a mãe faz uma participação especial.

"Gêmeas" (1999)

Parceria de Fernanda Torres com o marido Andrucha Waddington, "Gêmeas" também contou com participação de Montenegro, que vive a mãe das duas personagens vividas por Fernandinha.

"Redentor" (2004)

No filme dirigido por Cláudio Torres, mãe e filha dividem a mesma personagem em momentos diferentes da vida: Dona Isaura.

"Casa de areia" (2005)

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres aparecem em tela como mãe e filha em outro trabalho de Andrucha Waddington.

"Ainda estou aqui" (2024)

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro dividem o papel de Eunice Paiva em "Ainda estou aqui", drama de Walter Salles premiado no Festival de Veneza

