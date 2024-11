A- A+

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'' supera ''Gladiador 2'' e ''Wicked'' e retoma liderança nas bilheterias Filme de Walter Salles já foi visto por 1,5 milhão de pessoas no país

Não tem para gladiadores da Roma antiga ou para bruxas do reino mágico de Oz. O filme no momento no Brasil é "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Representante nacional na corrida por uma indicação ao Oscar 2025, o longa já foi visto por 1,5 milhão de espectadores em todo País.

Nesta quinta-feira (21), dia de estreia de novos filmes, o longa estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello retomou o primeiro lugar nas bilheterias do Brasil, ultrapassando "Gladiador 2", líder no último final de semana, e superando a estreia do aguardado musical "Wicked".

Segundo dados do site Filme B, "Ainda Estou Aqui" levou mais de 50 mil pessoas aos cinemas na quinta, enquanto que "Wicked" vendeu 45 mil ingressos.

Até o momento, "Ainda Estou Aqui" já faturou mais de R$ 30 milhões nas bilheterias.

