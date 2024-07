A- A+

Índia Kim e Khloe Kardashian: diamantes para segundo dia de casamento de "novos marajás" da Índia As irmãs exibiram joias e looks extravagantes para cerimônia na mansão dos Ambani: união entre Anant Ambani, herdeiro do homem mais rico da Ásia, e Radhika Merchant custou R$ 3,2 bilhões.

As irmãs Khloe e Kim Kardashian, que integram o time de convidados estelares do "casamento do século" — de Anant Ambani, filho caçula do bilionário Mukesh Ambani, com Radhika Merchant, filha de magnatas da indústria farmacêutica, ambos de 29 anos — chegaram para o segundo dia de festividades ostentando trajes tradicionais e repletas de diamantes extravagantes.

Após a cerimônia de núpcias, na noite de sexta-feira (12), no centro de convenções da família em Mumbai, na Índia, que reuniu celebridades, políticos e empresários, o roteiro de celebrações (que estima-se ter custado R$ 3,2 bilhões), segue este sábado com a cerimônia de "Shubh Ashirvad", em que os noivos recebem bençãos dos mais velhos de sua comunidade.

Kim Kardashian optou por uma deslumbrante lehenga (traje tradicional da Índia que consiste em uma saia longa e volumosa, combinada com um top e um véu ou xale) rosa pastel do designer indiano Tarun Tahiliani. O intrincado conjunto apresentava bordados delicados e detalhes de lantejoulas. Kim complementou o visual com um colar e um piercing de diamantes no nariz, conhecido como ‘nath’ na cultura indiana.

Sua irmã, Khloe Kardashian, não ficou para trás, com uma vibrante lehenga fúcsia. A saia, toda enfeitada, e a choli (blusa) foram adornadas com intrincados bordados dourados, dando um toque opulento ao conjunto. Khloe complementou a roupa com um colar de diamantes e um maang tikka – um enfeite tradicional indiano na testa.

Quem são os Ambani

Este não é o primeiro casamento ostentação organizado por Mukesh Ambani, o bilionário de 67 anos a quem os críticos apelidaram de "marajá dos tempos modernos". E não está só na lista de extravagâncias do homem que herdou uma próspera empresa industrial de petróleo, gás e petroquímica e se tornou o mais rico da Ásia.

Em 2017, Mukesh Ambani organizou uma cerimônia de casamento semelhante para sua filha, Isha Ambani, até então o casamento mais caro já realizado na Índia. Na época, a imprensa afirmou que a festa custou US$ 100 milhões (cerca de R$ 542 milhões) e teve show da cantora Beyoncé.

11ª pessoa mais rica do mundo

Ambani, 67 anos, preside a Reliance Industries, a empresa com maior capitalização de mercado na Índia. O magnata, nascido em 1957 e criado em Mumbai, tem uma fortuna avaliada em US$ 123 bilhões (cerca de R$ 678 bilhões) e é a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes.

Ambani é também um grande aliado do líder nacionalista hindu Narendra Modi, reeleito em junho como primeiro-ministro da Índia para um terceiro mandato.

Casa com 27 andares e 600 funcionários

O empresário passou as últimas décadas transformando o grupo petroquímico que herdou em um império mundial, com negócios lucrativos no setor de varejo, nas telecomunicações e em uma equipe de críquete.

O edifício residencial da família Ambani, o Antilia, é um dos principais marcos da cidade de Mumbai. A construção do prédio de 27 andares teria custado mais de US$ 1 bilhão, e o complexo tem uma equipe permanente de 600 funcionários.

Imagens: celebridades e ex-premiers chegam para casamento do herdeiro do mais rico da Ásia

Depois de meses de festas e entretenimento, o magnata indiano celebra neste fim de semana o esplendor final do casamento do seu filho, numa demonstração de riqueza e poder. O jornal britânico The Guardian estima que o casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant, cuja festa começou em março, custará cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões, na cotação atual) — 0,5% da fortuna de Mukesh Ambani.

Festa em três etapas

As celebrações pré-casamento deram o que falar, tanto quanto a festa de casamento que é realizada este fim de semana (de 12 a 14 de julho). Tudo começou com três dias de festa de gala, em março, para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Entre os convidados estavam o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, e a filha do ex-presidente americano Donald Trump, Ivanka.

A cantora Rihanna fez um show durante o evento, sua primeira apresentação desde o Super Bowl do ano passado. O ilusionista David Blaine também fez um show de mágica.

As festividades também incluíram uma visita ao "centro de resgate de animais" da família Ambani, que abriga mamíferos exóticos, e a um complexo de templos hindus construído especialmente para a ocasião.

A segunda etapa da festa, em junho, incluiu um cruzeiro de quatro dias pelo Mediterrâneo com 1.200 convidados. A cantora Katy Perry se apresentou em um baile de máscaras em um castelo francês em Cannes. O grupo Backstreet Boys, o rapper americano Pitbull e o DJ David Guetta também animaram a noite.

O cruzeiro terminou na cidade italiana de Portofino, onde o tenor Andrea Bocelli fez uma serenata na praça da cidade.

