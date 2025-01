Polícia de Las Vegas investiga explosão de picape da Tesla em frente a hotel de Trump

A- A+

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas abriu uma investigação para apurar a explosão e o princípio de incêndio registrado na entrada do Trump International Hotel nesta quarta-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais por pessoas no saguão do hotel mostram o que parece ser um Tesla Cybertruck — modelo de picape elétrica produzida pela empresa do bilionário Elon Musk, um dos grandes aliados do presidente eleito dos EUA, Donald Trump — em chamas. Não há confirmação sobre feridos.

Usuários compartilharam uma série de imagens do incidente em publicações na rede social X (veja abaixo). Em um dos vídeos publicados, filmado de uma posição em frente ao hotel, é possível ver uma fumaça densa na entrada do prédio. Duas pessoas conversam enquanto gravam o vídeo, e dizem ter ouvido explosões momentos antes de iniciar a gravação.

Em um outro vídeo, este que parece ter sido filmado de dentro do lobby do hotel, é possível ver o veículo da Tesla em chamas. Um segurança do hotel pode ser visto nas imagens observando a cena ao longe, enquanto sirenes são ouvidas ao fundo.

Embora não esteja claro o que provocou as chamas que tomaram conta do veículo, a versão americana do jornal The Sun confirmou com autoridades policiais de Las Vegas que o caso está sob investigação. A publicação também confirma que ao menos uma ambulância e veículos policiais foram deslocados para a área. O incêndio foi controlado e não há confirmação sobre feridos, mas a polícia pediu que populares evitassem ir até o local.

'Kekius Maximus' e Trump

Proprietários dos "ativos" envolvidos no incidente em Las Vegas, Trump e Musk se aproximaram durante a eleição presidencial nos EUA. O bilionário da tecnologia se converteu em um dos maiores financiadores da campanha do republicando, endossando sua candidatura com doações milionárias e partindo para um intenso ativismo político nas redes sociais e em eventos presenciais.

Os aliados passaram a noite de Ano Novo juntos, na mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Musk ao lado do presidente eleito, enquanto carrega o filho Shivon nos ombros, durante uma apresentação musical.

Prestes a assumir a Casa Branca pela segunda vez, Trump prometeu reservar um espaço importante no governo para Musk, oferecendo ao magnata uma posição na chefia de uma agência que será criada como uma espécie de departamento de eficiência do serviço público.

Musk, que já tinha uma projeção global por sua atuação como empresário no ramo de inovação e é o maior contratado do governo americano, tornou-se ainda mais popular entre o grande público após a compra do Twitter, que rebatizou como X. Desde então, suas numerosas publicações têm repercutido ao redor do mundo.

Em uma mudança recente, Musk trocou o nome de seu perfil nas redes para Kekius Maximus, e sua foto pela do personagem "Pepe the Frog", um meme que se popularizou em publicações de extrema direita, vestido de gladiador.

O fundador da Tesla acusou sua mudança de nome em um post no X na terça-feira, escrevendo: "Kekius Maximus em breve atingirá o nível 80 em PoE hardcore", em uma aparente referência ao jogo "Path of Exile 2". Uma matéria do jornal New York Post sugeriu que o nome também poderia ter relação com a criptomoeda "memecoin", que teria tido uma valorização de 900% apenas na tarde de terça-feira.

