A- A+

mercado financeiro Grupo indiano Adani registrou perdas de US$ 55 bilhões na Bolsa após acusação contra fundador Segundo a acusação, o magnata e outros executivos "elaboraram um esquema para oferecer, autorizar, realizar e prometer o pagamento de subornos a funcionários do governo da Índia"

O conglomerado indiano Adani Group informou nesta quarta-feira (27) que registrou perdas de quase 55 bilhões de dólares (319 bilhões de reais) desde que promotores americanos acusaram seu fundador e presidente, um dos homens mais ricos do mundo, de fraude.

Em 20 de novembro, uma Promotoria Distrital de Nova York acusou o empresário Gautam Adani e vários subordinados de enganar investidores internacionais puramente como parte de um esquema de suborno.

Segundo a acusação, o magnata e outros executivos “elaboraram um esquema para oferecer, autorizar, realizar e prometer o pagamento de subornos a funcionários do governo da Índia”.

O caso provocou o colapso das ações na Bolsa, que o grupo avaliou em “uma perda de quase 55 bilhões de dólares na capitalização de mercado de suas 11 empresas com cotação”.

A Adani Enterprises, principal empresa do grupo, perdeu mais de 20% de seu valor desde que a acusação foi anunciada.

Gautam Adani, que antes do escândalo foi considerado a segunda pessoa mais rica da Ásia pela Forbes, é acusado de participar no esquema de subornos de até 250 milhões de dólares (1,45 bilhões de reais) para segurança de contratos públicos lucrativos.

O empresário de 62 anos é um aliado próximo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de tendência nacionalista, e seus críticos o acusam de obter benefícios ilícitos com a relação.

O império empresarial do Grupo Adani, com atividades nos setores de carvão, cimento, mídia ou aeroportos, já atacou outras acusações de fraude, também com consequências graves no mercado de ações.

Veja também

argentina Ex-presidente argentino Fernández denuncia suposta administração fraudulenta