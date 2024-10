A- A+

guerra Hezbollah anuncia que atacou soldados israelenses em vila libanesa na fronteira Os confrontos se tornaram guerra aberta no final de setembro, quando o Exército israelense lançou uma incursão terrestre no sul do país

O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou ter atacado nesta segunda-feira (21) soldados israelenses na vila de Aita al-Shaab, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, onde seus milicianos estão travando combates violentos com as tropas israelenses.

Em um comunicado, o Hezbollah disse que seus combatentes atacaram militares israelenses "nos arredores do município de Aita al-Shaab com uma série de foguetes".

Mais cedo, a agência oficial libanesa de notícias (Ani) disse que o Exército israelense havia demolido casas nessa localidade.

"O Exército inimigo derrubou casas na vila de Aita al-Shaab", declarou a Ani, informando também sobre enfrentamentos entre o Hezbollah e o Exército israelense, "que tenta avançar sobre o terreno" na região.

A rede de televisão Al Jazeera mostrou imagens de tanques israelenses nos arredores da localidade.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, abriu uma frente contra Israel em outubro do ano passado com disparos transfronteiriços em apoio ao seu aliado palestino Hamas.

Os confrontos se tornaram guerra aberta no final de setembro, quando o Exército israelense, que já bombardeava o território, lançou uma incursão terrestre no sul do país.

