Chefe do Hezbollah promete 'punição justa' por explosão de pagers e walkie-talkies

A- A+

O chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, prometeu nesta quinta-feira (19) "duras represálias e punição justa" contra Israel pelas explosões de dispositivos de comunicação do movimento islamista libanês que em dois dias mataram 37 pessoas e feriram quase 3.000.

Israel enfrentará "duras represálias e punição justa, tanto onde é esperada como onde não é esperada", declarou Nasrallah no seu primeiro discurso desde esses ataques, acrescentando que não daria quaisquer detalhes sobre "a hora, local ou tipo" de retaliação.

Reação

O chefe do Hezbollah libanês, Hasan Nasrallah, disse nesta quinta-feira (19) que Israel não conseguirá fazer com que as pessoas deslocadas do norte do país por onze meses de bombardeios transfronteiriços voltem para suas casas.

"Não conseguirão fazer com que o povo do norte volte para o norte", declarou Nasrallah, dirigindo-se aos líderes israelenses em um discurso. "Nenhuma escalada militar, nenhum assassinato ou guerra total trará os residentes de volta à fronteira" com o Líbano, acrescentou.

Investigação interna

O chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, anunciou nesta quinta-feira (19) o lançamento de uma investigação interna após a explosão em diferentes partes do Líbano de centenas de dispositivos de comunicação usados por este movimento islamista próximo do Irã.

As explosões de pagers e walkie-talkies na terça e quarta-feira deixaram 37 mortos e cerca de 3.000 feridos.

O movimento xiita culpa Israel por este ataque sem precedentes, que constitui um duro golpe para a organização.

Veja também

vacinas Ruanda inicia 1ª campanha de vacinação contra mpox na África