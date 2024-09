Homem espirra e expele peça de lego presa no nariz há 26 anos, nos EUA: "Agora consigo respirar"

A- A+

Após décadas de convivência com alergias e crises respiratórias, um americano do Arizona “redescobriu”, aos 32 anos, uma peça de lego presa em seu nariz há pelo menos 26.

Andi Norton, conhecido como Ben Havoc, compartilhou o acontecimento inusitado nas redes sociais.

Em relato publicado no Instagram, Havoc explica que a peça saiu de uma das narinas durante o banho, no momento em que ele espirrou. Ao olhar para o objeto, o americano conta que “reativou” memórias de quando tinha aproximadamente 6 anos e introduziu uma peça de lego no nariz.

Na época, a mãe de Havoc tentou remover o objeto do nariz de seu filho, mas, ao que tudo indica, um dos pedaços acabou ficando lá… por 26 anos.

"Depois de a peça sair, a história do Lego me veio à memória como aquela cena de 'Ratatouille', quando o crítico se lembra das suas memórias de infância. Agora consigo respirar deste lado do nariz e é fantástico. Não conseguia desde que era criança", relatou Havoc, no vídeo.

Em entrevista à revista Newsweek, Havoc diz que a peça era causadora de uma série de transtornos respiratórios durante toda a vida.

"Durante toda a minha vida tive sensibilidade nos seios nasais, alergias e problemas de congestão", explica.

Agora, a peça ficará guardada, diz Havoc, acompanhada de uma ótima história para contar.

Veja também

SAÚDE Monitor de suor pode revelar se você está exagerando no exercício