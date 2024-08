A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem é preso suspeito de adulterar e vender óleo como se fosse azeite extravirgem Suspeito fazia a troca de rótulos e o engarrafando do óleo

Um homem foi preso em flagrante suspeito de vender óleo composto de cozinha como se fosse azeite extravirgem, em um comércio em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que divulgou o caso nesta quinta-feira (15), o homem preso era o responsável para adulteração manual do produto.



Ele realizava a troca de rótulos e o engarrafando do óleo, que era vendido no estabelecimento comercial, levando o consumidor a adquirir um produto adulterado.



O local, cuja localização exata não foi informada, foi fechado na terça-feira (13), logo após o flagrante do ocorrido.

Homem foi preso nessa terça-feira (13) | Foto: PCPE/Divulgação

A ação que resultou na prisão do suspeito ocorreu por meio da Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot).

O trabalho integrado também contou com o auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-PE).



A PCPE informou que o suspeito foi autuado por crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, previstos no Art 7º, IV, da Lei nº 8.137.



Ainda segundo a corporação, as investigações seguem para identificar os demais responsáveis pela empresa.

