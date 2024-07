A- A+

SAÚDE Homem recupera voz após 1º transplante de laringe em paciente com câncer ativo; entenda O americano Marty Kedian viveu por 10 anos com problemas de respiração e de fala

Um homem foi a primeira pessoa a receber um transplante completo da laringe com um câncer ativo. Além disso, Marty Kedian também foi o terceiro a receber um transplante total de laringe conhecido nos Estados Unidos.

Seis cirurgiões da Clínica Mayo, no Arizona, realizaram a cirurgia que levou 21 horas. Foram substituídas a laringe, conhecida como a caixa vocal, a traqueia, a faringe, o esôfago, a tireoide, as glândulas paratireoides, e uma complexa rede de vasos sanguíneos e nervos.

Nos últimos 10 anos, Kedian conviveu com um câncer de laringe chamado condrossarcoma. Por conta disso, passou por dezenas de cirurgias e tratamentos, os quais comprometeram sua voz e a capacidade de engolir e respirar normalmente.

Um deles foi a traqueostomia, procedimento em que é feita uma abertura frontal na traqueia.

"Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Adoro poder conversar com as pessoas onde quer que eu vá, mas não conseguia. Eu me sentia estranho e não saía para lugar nenhum", explica Kedian, em comunicado da Clínica Mayo.

Após recusar a sugestão de fazer laringectomia para a remoção da laringe com o câncer, Kedian encontrou o estudo clínico Programa de Transplante de Laringe e Traqueia e se mudou de Massachusetts para o Arizona.

"Eu não queria realizar uma laringectomia. Eu queria encontrar uma maneira de recuperar minha qualidade de vida. Eu queria esse transplante para poder conversar e respirar normalmente com minha nova neta. Quero ler suas histórias de ninar com minha própria voz", contou Kedian, que teve sua primeira experiência de recuperação da voz recentemente.

O caso do americano foi considerado "único" pela equipe porque ele já estava recebendo terapia imunossupressora, a qual inibe a ação do sistema imunológico, devido a um transplante renal feito anteriormente. Isto foi positivo, pois o uso destes medicamentos aumentam a probabilidade de vida média do órgão transplantado.

"A possibilidade de realizar esse transplante no contexto de um câncer ativo em um paciente que já está em terapia imunossupressora, sob o rigor e a supervisão de um estudo clínico, nos permitiu dar esse passo vital para entender melhor a segurança para pacientes com câncer e, potencialmente, tornar o transplante de laringe uma opção padrão", afirmou David Lott, presidente do Departamento de Otorrinolaringologia (ENT) da Mayo Clinic no Arizona.

Segundo os médicos, após o período necessário de recuperação e também de se acostumar à fala, o próximo passo é remover o tubo de traqueostomia quando Kedian recuperar a capacidade total de respirar por conta própria.

Veja também

INTERNACIONAL Defesa do ex-presidente Álvaro Uribe pede anulação de acusações de suborno