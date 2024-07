A- A+

ZONA NORTE Idoso morre atropelado por caminhão de lixo no Recife Caminhão estava a baixa velocidade no momento em que o idoso foi atropelado, segundo a Emlurb

Um idoso de 67 anos, identificado como Dalmo Freitas Farias, morreu, na tarde dessa segunda-feira (1º), após ser atropelado por um caminhão de lixo no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), o caminhão estava a uma velocidade entre 6 e 7 km/h no momento do acidente.

"A Emlurb esclarece que os veículos de coleta são monitorados por GPS", disse a autarquia, por meio de nota, acrescentando que "lamenta profundamente o ocorrido".

A empresa responsável pelo serviço de coleta se colocou à disposição dos órgãos competentes de investigação para prestar os devidos esclarecimentos.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga a morte, registrada na Delegacia da Macaxeira, também na Zona Norte. "A vítima foi encontrada sem vida, em via pública", completou a corporação.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que o motorista do caminhão se sentiu mal e foi levado a um hospital particular.

"As guarnições prestaram todo o apoio na situação, assistência aos familiares e acionamento os órgãos competentes, ficando no local até a chegada dos demais institutos e retirada do corpo pelo IML", afirmou a PM.

As investigações da Polícia Civil seguem até o esclarecimento do fato.

