Filme Filme: esquema especial de trânsito é montado para gravação no Centro e na Zona Norte do Recife O novo filme de Kleber Mendonça Filho está sendo produzido na cidade

O trânsito será alterado no Centro e Zona Norte do Recife para gravação do filme "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.



Segundo a CTTU, a mudança, iniciada nesta segunda-feira (1°), segue até 17h da terça-feira (2) no Centro do Recife.



Na Zona Norte, a alteração se inicia às 19h da terça-feira (2) e segue até 18h da quarta-feira (3).

A primeira interdição, no Centro, será na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, que terá proibição de estacionamento entre as ruas Gervásio Pires e do Hospício.

No local, haverá um esquema de "pare e siga" para os condutores que desejam ir pela Rua do Riachuelo, com o fluxo de veículos sendo liberado ao longo das gravações das tomadas do filme.

Estimam-se que as interrupções sejam de 15 a 20 minutos entre a parada e a liberação do fluxo.

Na Zona Norte, a interdição também será relacionada ao estacionamento, dessa vez na Rua Treinador Cláudio Coutinho em vários pontos.

Haverá um esquema de "pare e siga" para os condutores que desejam seguir pela Rua Treinador Cláudio Coutinho, com o fluxo de veículos sendo liberado ao longo das gravações das tomadas do filme.

Agentes de trânsito estarão no local para viabilizar a operação e orientar os condutores.



Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h, no número 0800.081.1078.

Filme

O novo filme de Kleber tem no elenco nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, atores reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos.

No último dia 22, as gravações de "O Agente Secreto" interditaram a Ponte Paulo Guerra, na Zona Sul do Recife.

Cenas do filme também foram feitas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Em "O Agente Secreto", Wagner Moura interpreta Marcelo. O personagem sai de São Paulo para Recife, em busca do filho, mas será confrontado por segredos do passado.

A previsão de estreia é em 2025, e as filmagens no Recife devem durar até agosto.



