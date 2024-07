A- A+

qualificação IFPE oferece 150 vagas em curso gratuito de especialização em docência; saiba quem pode participar Inscrições para especialização em docência no IFPE devem ser feitas até 8 de agosto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está com 150 vagas abertas no curso de especialização em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade a distância.

Podem participar portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, que atuem ou pretendam atuar na educação profissional e tecnológica.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 8 de agosto, no site da seleção. A taxa custa R$ 50.

Há oportunidades reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência.



Confira detalhes no edital:





As 150 vagas estão distribuídas em polos de apoio presencial do IFPE nas seguintes cidades:

- Jaboatão dos Guararapes (25);

- Gravatá (25);

- Águas Belas (25);

- Carpina (25);

- Pesqueira (25);

- Santa Cruz do Capibaribe (25).

O curso, com duração de 18 meses, terá encontros e atividades avaliativas presenciais nos referidos polos EaD.

Segundo o IFPE, a pontuação classificatória será obtida por meio da análise curricular, que levará em conta a formação acadêmica, experiência profissional, participação em eventos acadêmicos e voluntariado.

O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 25 de setembro, já o início das aulas está programado para o dia 28 do mesmo mês.



Confira edital completo e área de inscrições no site da seleção.

