UFPE abre 450 vagas em cursos gratuitos de pós-graduação; saiba quem pode participar

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu seleção para 450 vagas em cursos gratuitos de pós-graduação lato sensu.

As inscrições, abertas nesta segunda-feira (22), seguem até 10 de agosto, no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), da UFPE.

Há 150 vagas para Ensino de Ciências e Matemática; 150 vagas para Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas e mais 150 vagas para Inovação e Tendências Educacionais.

As especializações ofertadas são na modalidade a distância, com eventuais encontros presenciais em polos da instituição de ensino, localizados nas seguintes cidades:

Recife;

Gravatá;

Carpina;

Caruaru;

Cedro;

Fernando de Noronha;

Floresta;

Lagoa Grande;

Ouricuri;

Palmares;

Petrolina;

Salgueiro;

Santa Cruz do Capibaribe;

Surubim;

Vitória de Santo Antão.

Segundo o edital de seleção de cursos gratuitos de pós-graduação da UFPE, para concorrer, é necessário ter diploma de conclusão de curso superior nas seguintes áreas:

Ensino de Ciências e Matemática: Licenciatura na área de ciências, matemática, biologia, química e física;

Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas: Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Espanhola, ou Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola, ou formação equivalente;

Inovação e Tendências Educacionais: Licenciatura em qualquer área ou bacharelado em qualquer área, desenvolvendo atividades em educação.

Os candidatos deverão ser, ainda:

(Grupo 1) Professor da educação básica da rede pública de ensino municipal e/ou estadual em efetivo exercício e privada;

(Grupo 2) Gestores e demais profissionais da educação da rede pública municipal ou estadual e privada.

(Grupo 3) Candidatos que não se enquadram nos dois últimos requisitos.

Para efeito de classificação, será obtida, por média ponderada, as notas do curriculum lattes (peso 4) e tempo de serviço na docência (peso 6).

As vagas serão distribuídas, inicialmente, para professores da educação básica (Grupo 1). As não ocupadas serão distribuídas para o Grupo 2.

Em caso de vagas remanescentes, serão convocados os demais públicos (Grupo 3), desde que assegurada 50% do total das vagas com professores e demais profissionais da educação básica.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 21 de agosto, no site da UFPE. As aulas serão iniciadas em 2 de setembro.

