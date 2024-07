Pró-Criança abre mais de 360 vagas em cursos gratuitos de tecnologia para jovens de baixa renda

A- A+

Jovens da Região Metropolitana do Recife têm a chance de, ainda neste ano, ingressar no mercado de trabalho na área de tecnologia.

O Movimento Pró-Criança está ofertando 364 vagas em seis cursos gratuitos para estudantes de baixa renda, com até 29 anos, darem o primeiro passo rumo ao futuro profissional.

As oportunidades são para o curso inédito de Reparo de smartphones e também para capacitações em Robótica, Manutenção de computadores, Design para produção gráfica, Programador web e Iniciação à informática.

As aulas presenciais começam no dia 12 de agosto e seguem até novembro com turmas pela manhã e à tarde nas unidades do Pró-Criança no bairro dos Coelhos, no Recife, e em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.

“É uma excelente oportunidade para os jovens desenvolverem competências técnicas e aumentarem suas chances de empregabilidade. Esta é uma oferta do Hub de Inclusão Digital, uma parceria que o Pró-Criança realizou com o Instituto de Inovação e Economia Circular”, afirma Fernando Marroquim, coordenador de tecnologia e empregabilidade do Pró-Criança.

Como se inscrever?

Para participar, os interessados devem ter idades entre 10 e 29 anos, e estar matriculado em escola pública, no ensino regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também podem se inscrever, estudantes bolsistas em colégios particulares ou concluintes do ensino médio da rede estadual ou federal.

Cumprindo esses requisitos, o jovem deve se dirigir até o dia 8 de agosto a uma das unidades do Pró-Criança munidos de uma foto 3x4 e de cópias dos documentos pessoais: certidão de Nascimento, RG, CPF, cartão SUS, declaração escolar e cartão de vacinação.

Os alunos menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável. O adulto também precisa entregar cópias dos documentos pessoais e do comprovante de residência.

O atendimento no Pró-Criança é de segunda a quinta, na Unidade Coelhos das 8h às 11h30, e das 13h30 às 16h30, e na Unidade Piedade das 8h30 às 11h30.

Cursos

Unidade Coelhos – 284 Vagas



Reparo de Smartphones: 40 Vagas

Robótica: 80 Vagas

Manutenção de Computadores: 40 Vagas

Iniciação à Informática: 42 Vagas

Produção Gráfica: 42 Vagas

Programador Web: 40 Vagas

Faixa etária: 10 a 29 anos

End.: Rua dos Coelhos, 317, Coelhos, Recife-PE

Informações: 81 98802.9574 (WhatsApp)

Unidade Piedade – 80 Vagas

Iniciação à Informática: 40 Vagas

Reparo de Smartphones: 40 Vagas

Faixa etária: 16 a 29 anos

Rua José Maia Bezerra, 10, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE

Informações: 81 98802.9575 (WhatsApp)

Veja também

Gaza Poliovírus é detectado em águas residuais de Gaza