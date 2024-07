30 anos do Pró-Criança

A- A+

O Movimento Pró-Criança surgiu por conta de um problema que vinha preocupando as pessoas que precisavam circular nas principais ruas do Recife, devido a um significativo número de crianças e adolescentes se drogando com “cola de sapateiro” e, com isso, causando perturbações, cometendo agressões, roubos e até assaltos. Isso levou um grupo de pessoas a tentar ajudar na solução do problema. Esse grupo, composto por cerca de dez participantes e liderado pelo Prof. Sebastião Barreto Campello, técnico renomado nas áreas da engenharia, mas com muita sensibilidade para os problemas sociais das camadas mais pobres da população do seu estado. Após várias reuniões, já no início dos anos noventa, o grupo tinha reunido algumas sugestões para enfrentar o problema. Em 1993, eles foram até a Arquidiocese de Olinda e Recife, cujo Arcebispo era Dom José Cardoso Sobrinho, para iniciar algumas atividades, com autorização da Igreja Católica. Em 27/07/1993 foi instalado oficialmente o Movimento Pró-Criança.

Os primeiros anos do Pró-Criança foram bastante difíceis, tendo em vista as limitações estatutárias impostas e a pouca experiência do grupo pioneiro para dirigir uma organização sem fins lucrativos, visando retirar crianças e adolescentes das ruas e integrá-los em um processo socioeducacioanal de formação cidadã. Proposta muito ousada, sem uma base de estudos, através de pessoal altamente qualificado. Mesmo assim, o grupo começou a se aprofundar nos contatos com o público alvo e algumas instituições públicas e privadas através de voluntários e alguns profissionais contratados. Este trabalho inicial serviu para o plano de ação de toda operação institucional da década inicial. O passo seguinte foi definir e instalar uma estrutura organizacional mínima, conforme prevista nos Estatutos, para planejar, dirigir e operar as ações estabelecidas. Nesse momento foi fundamental o apoio da UFPE, através do Mestrado de Administração, dirigido pela Profa. Rezilda Rodrigues. Outra questão importante nessa fase foi a montagem do aparato de sustentabilidade financeira que teve principalmente o apoio da Celpe, hoje Neoenergia Pernambuco e do Dr. Nildo Neri, à época Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que viabilizou as doações para o Movimento Pró-Criança, vinculadas à conta de energia. Os resultados alcançados no final da década indicam que foram atendidos 1.056 crianças e adolescentes.

Com estes instrumentos e também já contando com o suporte financeiro, via conta de água, através da Companhia Pernambucana de Água e Saneamento - Compesa, que representam apoios importantes para qualquer organização, entramos na segunda década de atuação do Pró-Criança com algumas áreas bem definidas, tendo em vista poder atingir os seus objetivos institucionais. Esta década se caracterizou pelos resultados alcançados na música, com o Canto Coral, no esporte com o Judô e na qualificação profissional com o Núcleo de Inclusão Digital e o Projeto de Ensino à Distância. Os resultados indicados no final da década demonstram o sucesso da instituição no período. Assim foram atendidos ao final do ano de 2014, como referência da década, 2.081 crianças, adolescentes e jovens, além do apoio dado as suas famílias, algo em torno de mil famílias.

A década final, que se encerrou em 27/07/2023, poderia ter resultados melhores se não tivéssemos um incêndio, em agosto de 2014, destruindo metade do prédio que abrigava a Direção Geral do Pró-Criança e a Unidade Coelhos. Só foi possível a recomposição ao final de 2017. Por outro lado, a pandemia do Covid-19, que tumultuou todas as atividades mundo afora, restringindo, também nosso atendimento durante os anos 2020 a 2022. De acordo com o Relatório de Atividades de 2022, foram 1.872 beneficiários atendidos, sendo 1.450 de forma presencial, além do apoio a 1.095 famílias. Dois eventos tiveram destaque: o espetáculo multicultural, com a presença de mais de 700 pessoas, apresentando diversas linguagens artísticas desenvolvidas na Instituição e a Festa do Dia da Criança do Pró-Criança, reunindo mais de 350 crianças de 6 a 12 anos.

Os desafios foram grandes, mas o apoio dos diversos segmentos da nossa sociedade foi ainda maior, através das Instituições, empresas e, principalmente, com grande número de contribuintes pessoas físicas, para os quais dirigimos os nossos sinceros agradecimentos. Por isso, acreditamos que poderemos continuar a fazer o bem a mais pessoas, porque nossa missão é abençoada por Deus.



*Diretor-presidente do Pró-Criança



