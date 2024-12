A- A+

CHAMAS Incêndio atinge mata no KM 17 de Aldeia e se aproxima de residência Bombeiros foram acionados e trabalham para conter as chamas no local

Um foco de incêndio registrado no início da tarde desta quarta-feira (25) atinge a mata do KM 17 de Aldeia, em Camaragibe.

O fogo, que teria começado por volta das 14h, iniciou com uma queima de vegetação. No entanto, em poucas horas as chamas se espalharam pela mata e, até a última atualização, estavam perto de atingir uma residência do local.

Nas redes sociais, moradores e ativistas ambientalistas solicitavam a ajuda do Corpo de Bombeiros e de outras autoridades competentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência já está em andamento. Até às 16h55, três viaturas foram enviadas até o local. Outros detalhes deverão ser divulgados ao final do atendimento.

