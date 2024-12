A- A+

FOGO Incêndio destrói palhoça da Praça do Hipódromo, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (25)

Um incêndio atingiu durante a madrugada desta quarta-feira (25) uma palhoça localizada no parque do bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife.

Moradores de prédios localizados no entorno do parque filmaram o incêndio que atingiu grandes proporções. No vídeo, que circulou nas redes sociais, é possível observar que a estrutura da palhoça foi integralmente consumida pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a corporação foi acionada por volta das 4h11. Uma viatura chegou a ser enviada até o local para combater as chamas, mas a tenda já havia totalmente consumida pelo fogo.

