Incêndio em famoso mercado popular da Tailândia mata pelo menos mil animais enjaulados

Um incêndio de grandes proporções no mercado popular Chatuchak Weekend Market, em Bancoc, capital da Tailândia, deixou cerca de mil animais que estavam enjaulados mortos. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, e o fogo rapidamente se espalhou por mais de 100 lojas na seção de animais de estimação do mercado, de acordo com o governo de Bangcoc.

Autoridades afirmaram que levaram cerca de uma hora para controlar o incêndio. Não há relatos de vítimas humanas, mas a mídia tailandesa apontou que o fogo matou várias centenas de animais, incluindo filhotes, peixes, cobras, pássaros e coelhos, mantidos em gaiolas e trancados dentro das lojas.

O incêndio foi iniciado por um curto-circuito elétrico, disseram as autoridades, que puderam ser vistas no local de manhã, inspecionando as lojas carbonizadas ou quebrando portões de metal para retirar os animais que sobreviveram ao incêndio.

O Chatuchak é um dos maiores mercados do Sudeste Asiático, muito conhecido como o mercado de fim de semana da Tailândia. As lojas e barracas oferecem de tudo, de comida e bebida até roupas, móveis, plantas, livros e animais de estimação.

