Inscrições abertas para o Estudos em Escrita Criativa Social

Com o propósito de estimular a socialização, senso crítico e criatividade, o Estudos em Escrita Criativa Social está com inscrições abertas para a segunda turma. Esta edição, que terá aulas na Cobogó das Artes, no bairro de Areias, vai contemplar 21 jovens em vulnerabilidade social residentes na Região Metropolitana do Recife. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro ou até o preenchimento das vagas.

O projeto, criado no ano passado sob a coordenação geral da escritora e doutora em Escrita Criativa (PUCRS), Patrícia Tenório, é gratuito e voltado para pessoas com idade entre 18 e 26 anos que estejam cursando o Ensino Médio, graduação ou pós-graduação em qualquer área.

“A primeira turma apresentou uma performance linda, sensível e de transformação por meio da escrita. Presenciamos histórias e vidas se desenvolverem a cada aula e aprendizado coletivo, porque os encontros falam sobre processos, mas também ensinam sobre relações e entendimento de vida”, comentou a idealizadora e realizadora da iniciativa.

As aulas, todas presenciais, terão início no dia 15 de março, com as oficinas “Palavra e criatividade: oficina sobre construção de ambiente estimulante ao despertar criativo”, ministrada por Luís Roberto Amabile (RS), e de “Poesia, Músicas e Imagens”, por Raldianny Pereira (PE). Até dezembro, serão, ao todo, 10 encontros mensais, sempre aos sábados, das 8h às 17h.

“Costumo dizer que tudo já foi escrito, mas não com a nossa subjetividade, nossa leitura de mundo e de livros. Se as redes sociais podem provocar a democratização da leitura e da escrita em um país como o nosso que lê cada vez menos, então sejamos inteligentes, juntemos esforços, atualizemos as técnicas e os suportes para alcançar jovens leitores e leitoras, e com isso, quem sabe, auxiliar suas mentes a pensamentos próprios e originais”, completou.

Com mentoria pedagógica de Adriano Portela e consultoria em Educomunicação de Gabriela Malara, o Estudos em Escrita Criativa Social contará com aproximadamente 20 atividades, somando os momentos de teoria e prática. Entre os conteúdos a serem trabalhados, estão contos de terror, escrita diarística, biografias, expressão poética e teatral, literatura afrodescendente, oficinas de roteiro, de escrita digital e de distopia. A culminância da turma será a produção do livro, de mesmo nome do curso, que será escrito pelos participantes e lançado em evento aberto ao público.

