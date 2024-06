A- A+

DOENÇA ''Insetos zumbis'': Fungo come animais de dentro para fora; entenda 'Massospora cicadina' é considerada a principal DST destes insetos; diante do fenômeno de eclosão, que acontece a cada 17 anos, propagação do fungo preocupa especialistas

Diante do surgimento de bilhões de cigarras no Hemisfério Norte, em fenômeno que acontece a cada 17 anos, o aumento de um fungo preocupa os especialistas. Já detectado em parte do centro-oeste americano, o parasita "Massospora cicadina" consome os insetos de dentro para fora e os provoca comportamento sexual atípico.

A eclosão das chamadas 'cigarras periódicas' já era esperada. Estes insetos nascem debaixo da terra e por lá ficam por até 17 anos. Desde abril, com fins reprodutórios e em processo de migração, elas emergem em busca de parceiros.

O cenário favorece a propagação do fungo Massospora, que provoca uma doença sexualmente transmissível capaz de assumir o controle dos corpos das cigarras e mantê-las vivas o suficiente para espalharem a doença aos seus parceiros durante a reprodução.

O entomologista John Cooley, da Universidade de Connecticut disse à NBC que até de 10% dos insetos estavam infectados no Centro-Oeste dos EUA, mas ainda é difícil mensurar os números diante do surgimento histórico das cigarras na região.

Já o entomologista da Butterfly House, Tad Yankoski, disse à NBC que encontrou um dos espécimes infectados quando o fungo foi confirmado em uma área ao sul do Missouri.

“Isso transforma cigarras infectadas em “insetos zumbis” que dispersam mais fungos, fazendo com que os machos infectados com o Estágio I produzam sinais de movimento de asas como se fossem fêmeas – tornando-os altamente atraentes para cigarras de ambos os sexos”, de acordo com a Universidade de Connecticut .

O fungo toma conta do macho, suas gônadas são arrancadas de seu corpo e esporos calcários são espalhados por outras cigarras próximas, disse Cooley. Os insetos são esterilizados, não mortos. Dessa forma o fungo aproveita as cigarras para se espalhar.

Eventualmente, os esporos se descamarão, cairão no solo e podem infectar as ninfas da próxima geração.

O efeito energizante nas cigarras acontece devido à substância catinona, um tipo de anfetamina e parte da família de estimulantes conhecida como "speed" presente no fungo. Cooley destaca que esta substância pode provocar, inclusive, efeitos alucinatórios nos pássaros que os comeriam.

