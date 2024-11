A- A+

PRIMEIRA INFÂNCIA Instituto Pipa debate o impacto da primeira infância no desenvolvimento econômico do Nordeste Simpósio acontece nesta quinta (7), a partir das 14h

O Instituto Pipa e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) irão realizar, nesta quinta-feira (7), o simpósio “Aliança pela primeira infância”, o primeiro evento anual para promover o desenvolvimento econômico a partir do investimento na primeira infância.

O evento tem o propósito de criar um pacto, agrupando diversos setores e entidades, para debater e defender o apoio às crianças nos seus primeiros anos de vida.

A atividade será fechada apenas para convidados e ocorrerá no Auditório Sudene, das 14h às 17h, abordando o tema “A promoção do desenvolvimento sustentável do Nordeste a partir do investimento na primeira infância”.

A mesa redonda discutirá o papel da primeira infância na construção de um futuro mais próspero para a região, abordando estratégias de colaboração intersetorial e ações concretas que possam promover o desenvolvimento social.



O simpósio contará com a participação de Rogério Morais, diretor-executivo do Instituto Pipa, Danilo Cabral, superintendente da Sudene, Isabella de Roldão, vice-prefeita do Recife, Pedro Moura, fundador e conselheiro do Grupo Viana e Moura, Marcos Holanda, presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção, e Jailson Correia, médico pediatra e professor de doenças infecciosas.

Durante o evento, será assinada uma carta de intenção entre o Instituto Pipa e a Sudene, fortalecendo o compromisso com iniciativas voltadas para o avanço das pautas sociais no Nordeste.



Serviço:

Data: 7 de novembro de 2024

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da Sudene, Boa Viagem, Recife

