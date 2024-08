A- A+

COMUNICAÇÃO Inteligência Emocional influencia as relações entre gestores, professores e alunos Gestão das emoções é determinante para uma trajetória bem-sucedida no ambiente escolar. Jornada Bett Nordeste traz o assunto para o diálogo

Está cada vez mais claro para educadores e especialistas que desenvolver as competências ligadas à Inteligência Emocional nas escolas é tão essencial quanto ensinar as disciplinas de português e matemática.



Isto porque saber identificar e lidar com as próprias emoções e de outros indivíduos são habilidades que desempenham um papel decisivo ao longo da vida dos estudantes, tanto nos aspectos pessoais como profissionais.

Neste contexto, a sinergia entre gestores, educadores e docentes no ambiente escolar é fundamental. O desenvolvimento socioemocional dos profissionais fortalece as relações interpessoais e é necessário para que estejam aptos e confortáveis para promover a aprendizagem de habilidades socioemocionais entre os seus alunos.

A experiente educadora Anna Penido, do Centro Lemann de Liderança para a Equidade na Educação, explica que gestores e professores vivenciam situações desafiadoras, nas quais o enfrentamento exige mais do que competências técnicas. O baixo engajamento dos estudantes, os conflitos e as reações intempestivas que impactam a qualidade do clima escolar, a fragilidade dos vínculos de afeto, confiança e pertencimento na escola, são exemplos disso.

De acordo com ela, todas essas questões demandam um conjunto de competências sociais e emocionais por parte dos profissionais da educação, que também precisam ser acolhidos, cuidados e apoiados no desenvolvimento de capacidades como autoconhecimento, autocuidado, empatia, colaboração, abertura, flexibilidade, resiliência, entre outras.

A formação continuada em competências socioemocionais para os profissionais que atuam na área da educação é algo relativamente novo e exige um planejamento assertivo. Ao planejar essas formações, é importante realizar diagnósticos mais claros sobre quais são os desafios enfrentados por gestores e professores e criar oportunidades para que possam refletir e repensar suas atitudes, bem como encontrar caminhos para sentirem e agirem sobre essas situações com mais consciência e efetividade. Outra recomendação são atividades de mentoria para que os profissionais possam compartilhar seus dilemas e aprender com seus pares.

Quando ampliam a consciência sobre as próprias atitudes e emoções, gestores e professores conseguem compreender melhor que efeito elas têm sobre as atitudes e emoções dos estudantes. Também encontram caminhos mais efetivos para estabelecer relações mais empáticas, dialógicas e participativas, que lhes permitam conhecer melhor os alunos, entender e considerar melhor seus interesses e necessidades, tanto para estabelecer interações mais positivas, quanto para oferecer estratégias pedagógicas mais aderentes e significativas para eles.

Nos dias 4 e 5 de setembro, a Jornada Bett Nordeste, organizada pela Bett Brasil, maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação na América Latina, apresentará uma série de palestras e painéis de debates norteados pela temática central: “Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Emocional (IE) na educação: o que devemos aprender?”.

A educadora pernambucana Paula Carneiro Leão, diretora da Escola Vila Aprendiz, em Boa Viagem, zona Sul do Recife, vai falar sobre “O poder das emoções no aprendizado”. Junto com ela estará o neurocientista e pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, Guilherme Brockington, e o especialista pedagógico da International School, Luis Fernando Gonçalves.

“Desde a nossa fundação - há 15 anos - começamos com um olhar de psicologia na sala de aula. Alunos a partir dos dois anos até os nossos adolescentes têm uma prática de ter 45 minutos por semana com o psicólogo dentro da sala de aula. É algo que não pode se dar separadamente porque não pode ser visto como um apêndice. A filosofia do cuidar desse ser humano tem que fazer parte de toda a essência e deve estar impregnada em todas as pessoas dessa comunidade que se chama escola”, diz Paula.

De acordo com ela, o aspecto socioemocional não pode ser desvinculado da aprendizagem. “Como já dizia o psicanalista e educador Rubem Alves, ‘a emoção é a cola da memória’. Logo, é necessário que a escola inteira entenda que o cuidar é a principal função de cada um dos indivíduos que compõem este organismo. Acreditamos que não há como a educação socioemocional ser uma disciplina curricular e da especialidade de um professor. Ao contrário, está inserida no sistema orgânico do relacionamento cotidiano, com todos nós sendo protagonistas neste processo em que não cabem os papéis coadjuvantes”.

“O desenvolvimento socioemocional na formação de educadores e gestores” também será tema de um dos painéis de debate, com três especialistas: Anna Penido, Karen Cristine Teixeira, gerente de pesquisa do Instituto Ayrton Senna, e o analista de Soluções Educacionais do CESAR School, Normando Júnior.

O painel de encerramento do evento contará com palestras do presidente do Porto Digital Pierre Lucena, com o coordenador de Ciência e Inovação da Proz Educação e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Luciano Meira, e com a professora do departamento de Psicologia da UFPE Marina Pinheiro.

Para Pierre Lucena, os desafios da educação na graduação passam justamente pela qualidade na formação, tanto nas habilidades técnicas quanto nas emocionais, uma vez que ambos os fatores fazem a diferença na vida profissional. Ele explica que quando a pessoa chega na fase profissional, é exigido que tenha inteligência emocional e saiba trabalhar em grupo, escrever e ler bem, o que não é fácil. Espera-se também que saiba construir gráficos e trabalhar com dados e números. “Essas são as habilidades exigidas na vida moderna, seja para qual profissão você for”, comenta Lucena. A programação completa da Jornada Bett Nordeste está no site do evento.

O encontro ainda terá palestras com especialistas como a neurocientista Carla Andrea Tieppo; a sócia e CEO da Opice Blum Academy, Alessandra Borelli; o escritor e psicólogo clínico Rossandro Klinjey; o professor titular da UFPE Alex Sandro Gomes; o pesquisador sênior e coordenador dos cursos de mestrado e doutorado do CESAR School e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco Rafael Ferreira Leite de Mello.

Além dos painéis de debate e palestras, a Jornada Bett Nordeste também contará com uma área de exposição de soluções, produtos e serviços. Com o espaço para os expositores, será possível proporcionar um ambiente de networking entre provedores de soluções para o setor de educação e instituições de ensino, fornecedores e compradores qualificados e com alto poder de decisão.



