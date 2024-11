Ciclistas avaliam positivamente a interdição de parte da BR-232 para construção de ciclofaixa

A- A+

Foi dado início ao bloqueio de uma faixa do km 9 da BR-232, no bairro do Curado, no limite entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, para a construção de uma ciclofaixa, no sentido Interior-Recife.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) realizou a interdição no trecho que fica no viaduto sobre a linha férrea, por volta das 8h, desta quarta-feira (6). A ciclofaixa terá 3,7 quilômetros de extensão.

Interdição em faixa na BR-232 | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Balizadores de sinalização foram instalados no local para alertarem os motoristas que trafegam pelo local, que teve trânsito lento, logo nas primeiras horas de bloqueio.

A interdição da via vai até a próxima segunda-feira (11). Até lá, os veículos vão circular em duas das três faixas no sentido Recife.

Mesmo com o transtorno temporário, o ciclista autônomo Wilson Oliveira, de 55 anos, comemora a conquista de quem precisa utilizar bicicleta para trafegar na BR-232. Ele acredita que a implementação do equipamento vai reduzir os sinistros de trânsito envolvendo usuários de bicicleta.

Veículos vão circular em duas das três faixas no sentido Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Vai auxiliar, e a gente [que usa bicicleta] vai ter mais fluxo e menos acidentes, porque para passar aqui enfrentamos muitas dificuldades. Às vezes, temos que andar na contramão para desviar dos carros porque eles avançam sem dó e piedade. Vai beneficiar todo mundo. Eu nunca me acidentei, mas já vi muita coisa acontecer aqui”, opinou.

Juarez Oliveira, de 53 anos, também trafega na via de bicicleta. Ele usa o veículo para trabalhar, vendendo guloseimas. Para o comerciante, a ciclofaixa também vem para beneficiar.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) disse, por meio de nota, que tem trabalhado incansavelmente para entregar a obra.

“Nós entendemos que, daqui para o final da obra, algumas intervenções serão necessárias, mas são fundamentais para que a obra aconteça", destacou o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo.

A triplicação da BR-232

As obras de triplicação da rodovia estão sendo executadas pelo Governo de Pernambuco, por meio do DER-PE, no trecho que vai do viaduto sobre a BR-101 até a BR-408, com extensão de 6,8 km e conta com investimento de R$ 157 milhões. A iniciativa tem prazo previsto de conclusão para março de 2025.

