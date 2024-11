A- A+

OBRAS DER inicia implantação de ciclofaixa no trecho triplicado da BR-232 e interdita uma faixa da via A interdição será fetia no km 9 da via, no sentido Interior-Recife, nas proximidades do viaduto da linha férrea

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) começa, nesta quarta-feira (6), a implantação de uma nova ciclofaixa no trecho triplicado da BR-232, no Curado, entre a divisa de Recife e Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Com isso, será realizada a interdição de uma faixa de pista no trecho em obras de triplicação da rodovia federal e a intervenção vai até a próxima segunda-feira (11). A interdição da faixa terá início a partir das 8h desta quarta.

A interdição será fetia no km 9 da via, no sentido Interior-Recife, nas proximidades do viaduto da linha férrea. A ação acontece para a realização dos trabalhos de implantação da ciclofaixa, que terá extensão de 3,7 quilômetros.

O local da intervenção recebeu reforço da sinalização, alertando os motoristas para redobrarem a atenção no trecho triplicado, onde será executada a fundação da ciclovia, que faz parte das obras de triplicação da BR-232.

Neste período, os veículos trafegarão em duas das três faixas no sentido Recife, com apoio dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estarão no local orientando os motoristas e melhorando a fluidez do trânsito.

"O Departamento de Estradas tem trabalhado incansavelmente para entregar essa obra. E nós entendemos que, daqui para o final da obra, algumas intervenções serão necessárias, mas são fundamentais para que a obra aconteça. Então, a gente está tentando minimizar esse impacto, coordenando as ações de intervenção, tentando minimizar os horários de interdição da pista, para que as pessoas tenham essa obra entregue o mais rápido possível", destacou o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo.

Triplicação da BR-232 – Curado

As obras de triplicação da BR-232 estão sendo executadas pelo Governo de Pernambuco por meio do DER-PE no trecho que vai do viaduto sobre a BR-101 até a BR-408, com extensão de 6,8 km e conta com investimento de R$ 157 milhões. A iniciativa tem prazo previsto de conclusão em março de 2025.

