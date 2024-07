A- A+

ATENTADO NOS EUA Investigadores desbloqueiam telefone do atirador em busca de motivo para ataque contra Donald Trump Os técnicos estão no meio da análise de todos os dispositivos eletrônicos do atirador, não apenas seu telefone, para suas comunicações, histórico de navegação e atividade em redes sociais

Os motivos do jovem que tentou assassinar o ex-presidente Donald J. Trump permanecem um mistério, mesmo depois que o FBI obteve acesso ao seu celular na segunda-feira e começou a analisar seu conteúdo em busca de pistas, disseram autoridades policiais.

Os investigadores esperam que o telefone, que estava protegido por senha, ajude a explicar por que Thomas Matthew Crooks, um jovem discreto de 20 anos da Pensilvânia sem histórico criminal ou crenças políticas fortes conhecidas, abriria fogo contra o Sr. Trump em um comício no sábado.

Os tiros atingiram de raspão a orelha do ex-presidente, mataram um espectador e feriram gravemente outras duas pessoas.

Os técnicos no laboratório do bureau em Quantico, Virginia, examinando mensagens de texto, e-mails e outros dados do atirador, não encontraram imediatamente evidências claras de um possível motivo, ou novos detalhes significativos sobre possíveis conexões com outras pessoas.

O FBI, em um comunicado na segunda-feira, alertou que a investigação ainda está em estágios iniciais. Os técnicos estão no meio da análise de todos os dispositivos eletrônicos do atirador, não apenas seu telefone, para suas comunicações, histórico de navegação e atividade em redes sociais, acrescentaram as autoridades.

Enquanto a atenção do Sr. Trump se voltava para a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, dezenas de agentes e especialistas técnicos na área de Pittsburgh examinavam fotos e vídeos feitos por participantes do comício e pessoal da aplicação da lei.

O bureau entrevistou mais de 100 pessoas nos últimos dois dias e completou uma busca no carro e na residência do atirador.

Até agora, o que eles conseguiram reunir é menos um retrato dele do que uma moldura vazia.

Registros mostram que o Sr. Crooks, um funcionário de um lar de idosos, estava registrado para votar como Republicano.

Mas pessoas próximas a ele disseram aos investigadores que raramente falava sobre política e, mesmo quando o fazia, não parecia ter posições facilmente definíveis, segundo uma pessoa informada sobre a investigação.

