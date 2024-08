Israel exibirá duas tumbas romanas de 1.600 anos

A- A+

Duas tumbas do Império Romano, com mais de 1.600 anos e adornadas com murais que representam figuras mitológicas gregas, serão abertas ao público no sul de Israel, informou a Autoridade de Antiguidades do país nesta terça-feira (27).

As tumbas, perto do porto de Ashkelon (60 quilômetros a sul de Tel Aviv) e descobertas com mais de meio século de diferença, estarão abertas aos visitantes a partir de outubro, informou o órgão.

A primeira, datada do século IV, foi descoberta na década de 1930 por uma expedição britânica. É decorada com representações de ninfas com cabeças adornadas com coroas de flores de lótus, crianças tocando flauta e diversos pássaros e animais.

A segunda, que remonta ao século II e foi utilizada para o enterro de várias gerações de uma família aristocrática, foi descoberta na década de 1990 pela arqueóloga israelense Elena Kogan-Zehavi.

"Até agora foram descobertas oito tumbas pintadas (em Israel) e apenas as duas de Ashkelon são acessíveis ao público", disse ela à AFP.

"Durante a época romana, Ashkelon era uma cidade muito importante e para lá foram importados todos os costumes de Roma, incluindo a tradição das tumbas familiares decoradas com belos murais", acrescentou a arqueóloga.



O especialista em conservação da Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) Vladimir Bitman trabalha em afrescos antigos dentro de uma das duas tumbas romanas antigas na cidade de Ashkelon, no sul de Israel | Foto: Menahem Kahana / AFP

Em Ashkelon, que tem mais de 3.000 anos de história, "projetamos o futuro da cidade e ao mesmo tempo garantimos um lugar de honra para seu passado glorioso", disse o prefeito, Tomer Glam, em comunicado.

