A- A+

Guerra no oriente médio Israel reabre espaço aéreo após ataque do Irã, anunciam autoridades aeroportuárias Decolagens e aterrissagens serão retomadas na próxima hora em Israel

O espaço aéreo israelense foi reaberto nesta terça-feira (1º), anunciaram as autoridades aeroportuárias, após o ataque com mísseis do Irã.

"O espaço aéreo está aberto. As decolagens e aterrissagens serão retomadas na próxima hora", declararam as autoridades aeroportuárias em um comunicado.



Veja também

méxico Nova presidente do México promete respeitar liberdades e investimentos privados