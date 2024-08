A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão dos Guararapes: corpo de motoboy é encontrado em área de mata no bairro da Muribeca Corpo de Márcio de Oliveira Santos, de 46 anos, foi encontrado por populares em uma área de mata, às margens da PE-17

Um motoboy foi morto a golpes de faca, nessa quinta-feira (22), no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O corpo de Márcio de Oliveira Santos, de 46 anos, foi encontrado por populares em uma área de mata, às margens da rodovia PE-17.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.



Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul como homicídio consumado.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.



Morte de outro motociclista

Na terça-feira (20), um motociclista de aplicativo foi morto a tiros durante um assalto no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na rua Doutor Machado. A vítima, identificada apenas como André, trabalhava no momento do crime e teve a moto levada.

Um policial da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CiaTur) estava a caminho do trabalho quando flagrou o crime e conseguiu mobilizar o criminoso, de 30 anos.

O caso foi registrado como latrocínio.

Veja também

Religiosidade Obra de Maria e Canção Nova realizam missão especial em países africanos