Kai Madison: quem é a Neta de 17 anos de Trump que fez aparição surpresa na Convenção Republicana

Kai Madison Trump, de 17 anos, ganhou destaque durante seu breve discurso na terceira noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira. A adolescente é filha de Donald Trump Jr. e Vanessa Trump. Nascida em maio de 2007, Kai ainda não tem idade suficiente para votar este ano.

A jovem é a mais velha dos irmãos Donald John, Tristan Milos, Spencer Frederick e Chloe Sophia. Seu nome é em homenagem a seu avô materno Kai Ewans, um músico de jazz dinamarquês-americano. Discreta, a jovem faz aparições públicas ao lado da família.

When you hear Kai Madison Trump, the daughter of Donald Trump Jr. and @realDonaldTrump‘s oldest granddaughter, talk about her family and President Donald J. Trump, you get a rare, intimate, and simultaneously touching and moving glimpse into the private life of the Trump family.… pic.twitter.com/D9UZnHiGWg