Kamala Harris discursa em Washington e Trump vai a reduto porto-riquenho na Pensilvânia

Faltando exatamente uma semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, os candidatos ao cargo apostam suas últimas fichas para alçar ao comando da Casa Branca.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, fará discurso na noite desta terça-feira, 29, em Washington, no mesmo local onde o então presidente Donald Trump falou, em 6 de janeiro de 2021, a apoiadores que atacaram o Capitólio, na ocasião. O discurso será usado como oportunidade para que Harris apresente a mensagem final da campanha.

Já o republicano realizará um comício em Allentown, na Pensilvânia, um reduto porto-riquenho, quanto então Trump deve tentar reatar com a comunidade após o polêmico evento em Nova York, no último domingo, dia 27. Na ocasião, o humorista Tony Hinchcliffe ironizou os latinos e comparou Porto Rico a uma "ilha flutuante de lixo no meio do oceano".

Além disso, a Pensilvânia é um dos swing states, ou Estados pêndulos, onde não há uma dominância de nenhum partido, e que é decisivo para o desfecho dessas eleições. São sete no total. Além de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. Antes do comício, Trump participa de um evento em Drexel Hill, também no Estado.

Harris, por sua vez, quer tentar fazer um contraste com a figura do rival e pedirá que os americanos "virem a página", conforme a imprensa local. A expectativa é de que o evento, no Ellipse, um parque perto da Casa Branca, atraia milhões de espectadores.



No mesmo local, Trump urgiu, após perder, que os seus apoiadores "lutassem como o diabo" por conta do resultado das eleições de 2020.

Enquanto isso, cresce o número de eleitores americanos que votaram antecipadamente para escolher o futuro presidente dos EUA. Mais de 48,654 milhões de americanos já registraram suas escolhas, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.



A maioria é mulher (54,1%) e democrata (39,3%). O público registrado no partido Republicano representa 36,3%, enquanto eleitores independentes somam 24,3% do total.

