EDUCAÇÃO Levantamento aponta que Erem de Pernambuco tem taxas de abandono e reprovação até 2 vezes menores Os dados apurados no estudo do Instituto Sonho Grande, em parceria com o Instituto Natura, são do último do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB (2023)

Levantamento do Instituto Sonho Grande, em parceria com o Instituto Natura, divulgado nesta sexta-feira (16) aponta que as escolas de Ensino Médio Integral (Erem) de Pernambuco apresentaram taxas de abandono e reprovação até 2 vezes menores em comparação com as escolas regulares do estado.

Os dados apurados no estudo do instituto são do último do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB (2023), divulgado na última quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC).

Maior aprendizagem, menor abandono.

De acordo com a pesquisa, enquanto a média das escolas regulares do estado ficou em 4,2, as Erem alcançaram uma média de 4,6 no IDEB. Esse desempenho é ainda mais expressivo quando se incluem as escolas técnicas, elevando a nota para 4,7, o que coloca a rede estadual de Pernambuco como uma das mais bem-sucedidas do país.

Além disso, a apuração revela ainda que os estudantes das Erem em Pernambuco não apenas aprenderam o equivalente a 2 anos letivos a mais do que os de escolas regulares, mas também apresentaram taxas de abandono 3 vezes menor.

Erem

Em Pernambuco, 7 em cada 10 escolas de Ensino Médio são integrais. No total, foram avaliadas 388 escolas integrais (Erem), sendo 427 ao considerar as escolas técnicas, e 230 escolas regulares.

As estimativas incluem apenas aquelas com informações devidamente divulgadas e com uma taxa de participação no SAEB acima de 80%.

As análises consideraram escolas propedêuticas (ensino preparatório) localizadas em zonas urbanas da rede estadual, onde as Erem devem oferecer ao menos uma turma da última série do Ensino Médio com uma carga horária superior a 420 minutos diários, conforme o Censo Escolar 2023 do INEP.

Ensino Médio Integral

O Ensino Médio Integral é uma proposta pedagógica multidimensional, moderna, nacional, pública e gratuita. A partir de um modelo de ensino que se conecta à realidade dos jovens e ao desenvolvimento de suas competências cognitivas e socioemocionais, propõe a formação integral dos estudantes.

Trabalha pilares como projeto de vida, aprendizado na prática, tutoria, protagonismo juvenil, acolhimento, orientação de estudos e eletivas, que promovem a formação completa do estudante, junto aos componentes curriculares já previstos na BNCC.

O modelo está presente em mais de 6 mil escolas em todo o país, beneficiando cerca de 1,1 milhão de estudantes.

