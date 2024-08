A- A+

Notícias Recife avança no Ideb e entra no top 10 das capitais com melhores médias no Ensino Fundamental Resultado inédito alcançado pela capital pernambucana foi divulgado pelo MEC nesta quarta-feira (14)

Pela primeira vez na história, a cidade do Recife aparece entre as 10 capitais brasileiras com as maiores médias nos anos finais do ensino fundamental, ficando acima do índice nacional para a rede pública estadual e municipal de ensino. O município também saltou duas posições nos Anos Iniciais do mesmo indicador.

Os números foram apresentados nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e são decorrentes do último monitoramento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), divulgado na tarde desta quarta-feira (14), durante coletiva de imprensa em Brasília.

“A evolução da rede do Recife representa um resultado muito positivo para a educação da cidade. Sem dúvidas, esses dados são fruto de todo o empenho das equipes das escolas e da Secretaria Municipal de Educação e dos investimentos e programas realizados pela gestão”, destaca o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

No recorte por etapa de ensino, a educação do Recife também registrou melhoras na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, subindo duas posições no ranking dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Antes disso, a educação do Recife já tinha registrado avanços na amostragem do Ideb 2021 em relação ao Ideb 2019 tanto no resultado dos anos iniciais, quanto no dos anos finais do ensino fundamental.

Alfabetização

Recentemente, o MEC divulgou que o Recife subiu 15 posições no ranking de alfabetização infantil em dois anos, passando do 21º lugar em 2021 para o 6º lugar em 2023.

Isso representa um índice de 62,4% de estudantes alfabetizados na idade correta, conforme critérios do Ministério, posicionando o Recife como a 6ª capital brasileira com as melhores taxas de alfabetização.

Esses dados colocam o Recife acima da média nacional de 56% e do índice geral de Pernambuco, que foi de 59%.



Veja também

Níger Exército do Níger anuncia morte de 15 civis em ataques terroristas