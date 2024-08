A- A+

EMPREENDEDORISMO Lideranças femininas discutem governança em evento do Experience Club Nordeste Acionistas, executivas e nomes ligados às novas gerações de grupos familiares se reuniram na Galeria Marco Zero para o evento

Mais de 50 lideranças femininas de corporações ligadas ao Experience Club Nordeste estiveram presentes para uma manhã de debates em torno dos desafios de governança e conselhos de empresas.

O encontro aconteceu nesta quarta-feira (28), na Galeria Marco Zero, no Bairro do Recife, e reuniu acionistas, executivas e nomes ligados às novas gerações de grupos familiares.

Andre Farias, CEO do Experience Club Nordeste foi o co-anfitrião da cerimônia, que aconteceu também com o apoio do Colégio Madre de Deus.

Mulheres debateram desafios na construção de conselhos de empresas. Foto: Divulgação

De acordo com o empresário, os fóruns voltados para as lideranças femininas são ocasiões importantes para fomentar o debate e a troca de conhecimento entre as mulheres que comandam setores de negócios.

“O Experience Club tem uma agenda anual para todos os seus membros que são, naturalmente, empresas onde nós temos várias gerações de homens e mulheres, mas entendemos que existem momentos onde o fórum feminino é importante. Então, realizamos encontros privados, ao longo do ano, para as mulheres que fazem parte das empresas ligadas ao clube e são acionistas, executivas ou membros de conselho”, destacou Farias.

A programação contou com a participação de Kika Ricciardi e Nicole Mattar como convidadas de honra devido a posição de ambas como conselheiras com atuações estratégicas em importantes empresas.

Kika Ricciardi, conselheira, mentora e investidora anjo, atualmente integra o Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem e também está presente no Conselho de Inovação do Banco ABC Brasil e do Conselho Consultivo da Trackmob Soluções Digitais.

A programação contou com palestras de Kika Ricciardi e Nicole Mattar. Foto: Divulgação

Nicole Mattar, também executiva e conselheira de grandes empresas, teve uma passagem significativa como CEO do Estaleiro Atlântico Sul, atuando em todos os desafios de reestruturação com os acionistas.

Entre os temas abordados pelas palestrantes, o de maior destaque trouxe reflexões sobre assuntos voltados ao âmbito da governança e as estratégias de mudança cultural dentro de organizações para uma prática moderna e efetiva de governança corporativa.

Juntas, as mulheres debateram também o conceito de deep governance - governança profunda - destacando a relevância do tema para a maximização da performance e a criação de um ambiente seguro e inovador dentro das empresas.

Para Farias, a reunião trouxe temáticas de grande relevância para o meio empresarial pernambucano.

“É necessário e saudável que mais discussões deste tipo sejam criadas para o futuro das companhias”, salientou o CEO.

Veja também

Grupo ultraortodoxo Guatemala investiga denúncias de abusos contra crianças em seita