EITA! RECIFE Recife recebe prêmio de fomento ao empreendedorismo do Brasil Gestão da capital pernambucana foi vencedora do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, em solenidade realizada na noite desta terça (11) em Brasília

A Prefeitura do Recife conquistou o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que reconhece as melhores práticas municipais voltadas para o empreendedorismo no país.



A cidade levou o prêmio de melhor iniciativa nacional na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, que destaca projetos que tornam processos e serviços administrativos, burocráticos ou regulatórios mais simples, eficientes e acessíveis a cidadãos e empresas.

A 12ª edição do evento aconteceu em Brasília, na última terça-feira (12), e contou com as presenças do prefeito do Recife, João Campos; do secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Figueiredo; e da secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer. Nesta edição, foram mais de 2,5 mil projetos inscritos em todo o país e 240 municípios finalistas.

O município foi vencedor da etapa nacional com a iniciativa E.I.T.A! Recife - Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta da Prefeitura do Recife, que já ganhou mais de 20 premiações, entre nacionais e internacionais, além de ser um dos principais programas para desenvolver soluções inovadoras para os desafios da cidade, em conjunto com a população, startups, instituições de ensino e empresas.

"No total, eram 1,7 mil cidades participando. Foram feitas disputas estaduais. Nós fomos campeões de Pernambuco e a gente veio pra competição nacional, concorrendo com 25 cidades, cada uma representando um Estado diferente. E Recife foi a grande vencedora, com o Eita!Recife, um programa de inovação aberta, que contrata desafios abertos e que a gente executa através do marco legal das startups, que é uma lei que eu sou co-autor, quando fui deputado federal. Então, muito feliz de compartilhar esse prêmio", explica o prefeito João Campos (PSB).

Utilizando metodologias inovadoras como Design Thinking e o Marco Legal das Startups, o E.I.T.A! vem se consolidando, desde 2022, como referência em Inovação Aberta no Brasil, com mais de 25 prêmios e mais de 200 cidades interessadas no modelo de contratação.

Já são mais de oito iniciativas que estão funcionando no município, e mais cinco que estão em fase de conclusão por meio do segundo Ciclo de Inovação Aberta. A implementação do projeto é possível a partir da realização dos Ciclos de Inovação Aberta, com a identificação dos desafios da cidade, a captação de recursos e o lançamento de produtos mínimos viáveis (MVPs).

A Prefeitura do Recife também tem trabalhado, de forma permanente, para melhorar o ambiente de negócios e criar empregos na cidade com ações para simplificar e desburocratizar processos, promover a economia local, atraindo novos investimentos e apoiando a expansão de empresas.

Entre as principais medidas, destaca-se o Balcão Único, em parceria com a Junta Comercial de Pernambuco, e um decreto que isenta 432 atividades de alvarás e licenças, facilitando a abertura de negócios de baixo impacto.

O Portal de Licenciamento Unificado também ajuda os investidores a encontrar informações e documentos necessários para abrir uma empresa, oferecendo cerca de 80 serviços simplificados para alvarás em áreas como urbanismo, meio ambiente e saneamento. Com essas iniciativas, o tempo para abrir uma empresa no Recife caiu de 63 para 6 horas.

Além disso, em dezembro, a Prefeitura lançou um pacote para facilitar a abertura de negócios e aumentar a geração de empregos, ampliando o grupo de atividades de baixo risco e acelerando a aprovação de licenças, incluindo alvarás automáticos em até 24 horas para pequenas obras. As regras tributárias também ficaram mais transparentes, assegurando a segurança jurídica para investidores privados.

