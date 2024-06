A- A+

CURSO Ex-Disney, Claudemir Oliveira compartilha experiências com executivos e empresários no Recife Executivo, que liderou estratégia global de treinamento da Disney, comanda, junto com Gustavo Saiago (Nubank) e Victor Carvalheira (Produtora Carvalheira), a "Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador", nesta quinta-feira (13)

O especialista em desenvolvimento de pessoas e corporações Claudemir Oliveira, ex-executivo da Disney, em Orlando (EUA), onde trabalhou por 15 anos, está no Recife para compartilhar suas experiências profissionais com executivos e empresários locais.

Junto com Claudemir, o gerente sênior de Experiência do Cliente do Nubank, Gustavo Saiago; e o CEO da produtora Carvalheira, Victor Carvalheira, estarão comandando a "Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador", nesta quinta-feira (13), no JCPM Trade Center. A iniciativa é da Audens EDU, que desenvolve cursos voltados a empresários e executivos com conteúdos baseados na experiência profissional dos palestrantes convidados.

Um dos responsáveis por abrir no Brasil, em 1995, a divisão Parks & Resorts da The Walt Disney Company e também por liderar a estratégia global de treinamento da empresa, Claudemir defende a ideia de que não existe uma experiência do cliente sem a experiência do colaborador.

“Nesse treinamento, a gente traz dicas de como é que a Disney faz isso, ou seja, encanta o cliente interno (colaborador) para que ele possa, naturalmente, encantar o cliente final”, explicou Claudemir, em entrevista concedida à Rádio Folha 96,7.

Insights

Outra tese defendida por Claudemir, que também já passou pela United Airlines e American Airlines, é de que os melhores insights muitas vezes nascem a partir de exemplos de áreas alheias ou de profissionais também de campos diferentes.

Para ilustrar isso, ele recorre ao fundador da Ford Motor Company, o empresário norte-americano Henry Ford, que, no início do século XX, passeando por Chicago, ao ver o processo de cortes e separação das carnes de um abatedouro, inspirou-se para criar a linha de montagem em série na fabricação de automóveis.

“As empresas de determinados segmentos estão cada vez indo para outros segmentos buscar ideias para usá-las e funciona maravilhosamente bem. Não vai ter ninguém de parque temático na nossa apresentação (no Recife)”, destacou ele, lembrando que as ideias que têm para compartilhar podem ser aplicadas a quaisquer tipos de negócios.

Organizações mais ousadas, do ponto de vista mercadológico, estão cada vez mais à procura de profissionais de áreas não afins para ocupar determinados cargos exatamente porque buscam soluções inovadoras, na visão de Claudemir.

"Eu, por exemplo, já treinei (executivos de) hidrelétricas. O que é que uma hidrelétrica quer saber de Disney?", perguntou para depois responder com um exemplo: "Se você levar um advogado para falar sobre o tema (direito), a probabilidade dos advogados (da plateia) saberem o que vai ser comentado é grande. Quando você traz alguém de fora, totalmente fora da curva, é quando os insights acontecem”.

Assista, na íntegra, à entrevista de Claudemir Oliveira à Rádio Folha FM 96,7

Desejos e necessidades

Autores renomados do campo do marketing, como Philip Kotler, já disseram que é preciso mais que atender as necessidades e desejos do consumidor, que o primordial é encantá-lo. Claudemir Oliveira vai mais além e diz que uma empresa só garante a fidelidade de um cliente quando este concede uma nota dez a ela pelo serviço prestado ou produto adquirido.

“Quando alguém te der a nota 8, 9 ou 9,5 ele está satisfeito, mas ainda não é fiel. Só quando ele (o cliente) der um dez é que vira fiel. E ele só dar dez se for surpreendido positivamente na experiência com a empresa”, ensinou.

Uma das estratégias para uma organização surpreender o consumidor, cada vez mais informado, graças às tecnologias da informação e da comunicação, está, segundo Claudemir, no treinamento do público interno.

“O colaborador hoje é mais cobrado porque quando um cliente procura a empresa já tem dados ali que o colaborador tem que estar muito mais preparado (para atendê-lo). As empresas têm que ter colaboradores mais bem treinados, porque esse cliente se tornou muito mais exigente”, alertou.

Quanto aos líderes dentro das empresas, um dos equívocos mais comuns cometidos por eles é ignorar o trabalho da equipe subordinada. Claudemir conta que várias vezes ao ano, quando trabalhava na Disney, ia para o que ele chama de linha de frente e realizava atividades como a limpeza do parque, já como executivo.

“É muito importante que o líder esteja no campo de batalha para entender as dores desses funcionários. Essa experiência me ajudava muito quando os funcionários me pediam algo, já que eu – por ter estado lá com eles fritando hambúrgeres ou limpando banheiro – sabia se fazia ou não sentido (o pedido). Se não vou lá, não tenho como saber”, detalhou.

Graduado em jornalismo, Claudemir Oliveira é fundador e presidente da Seeds of Dreams Institute, empresa americana, com sede na Flórida e filial no Brasil, voltada às área da guestologia, clientologia e psicologia positiva, desenvolvendo pessoas e corporações com foco na potencialidade humana. Tem oito livros publicados, integra o Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing (Abramark), e já treinou mais de um milhão de pessoas na América Latina, Europa e Ásia.

