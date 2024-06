A- A+

CONTEÚDO Executivos da Disney e do Nubank participam de curso de imersão no Recife Realizado pela Audens EDU, o evento propõe estudo de experiências reais das grandes empresas, focando na relação entre cliente e colaborador

No próximo dia 13, será realizado no Recife o curso "Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador", no JCPM Trade Center, no bairro do Pina.

O evento foi desenvolvido para empresários e executivos e será promovido pela empresa Audens EDU. O objetivo é oferecer conteúdo com base na experiência profissional dos convidados.

Convidados

Os especialistas vêm da Disney, do Nubank e da Link School. Claudemir Oliveira contará sobre os seus 15 anos em Orlando, liderando os treinamentos da Disney.

Gustavo Saiago é gerente sênior de experiência do cliente do Nubank. Ao final da imersão, Victor Carvalheira, CEO da produtora Carvalheira, participa de um painel para falar sobre a empresa de eventos.

Os executivos falarão das suas experiências e a especialista em neurociência Carol Garrafa fará as conexões de como essas vivências podem ajudar a programar o comportamento dos empresários e executivos nas suas atividades.

Um dos sócios da Audens Group, Fernando Paiva, participou da estruturação da imersão. O curso funciona como cartão de apresentação da Audens EDU ao mercado. "Nossa proposta é oferecer experiências reais, úteis e com um conteúdo denso", conta Fernando.

Consultoria

A Audens Group é consultoria de recrutamento de executivos no Nordeste e criou a Audens EDU, para atender a uma demanda por educação corporativa de curta duração. O foco está nos profissionais que dispõem de pouco tempo para formações similares oferecidas em São Paulo. Outras informações sobre o evento estão disponíveis no site www.audensedu.com.br.

