Limpeza: como evitar os germes na academia?

Durante a pandemia, academias de todo o país seguiram diversos protocolos de limpeza para evitar a contaminação do vírus da Covid-19. Lenços foram disponibilizados para limpeza dos aparelhos, bem como álcool em gel nas dependências do local e um sistema para evitar aglomerações, porém, esses protocolos não são mais seguidos à risca pelas pessoas e a proliferação de outros vírus e bactérias acabam acontecendo.

Melanie McNeal, gerente de terapia física e ocupacional do Baylor College of Medicine, compartilha dicas sobre como manter você e outras pessoas saudáveis na academia.

“Uma boa higiene evita doenças como resfriado, gripe e até salmonela, mas a limpeza também pode indicar que uma academia está bem conservada em geral, incluindo a qualidade do equipamento”, disse.

A especialista sugere, por exemplo, que as pessoas, primeiro, certifiquem-se de usar roupas limpas para fazer exercícios. As roupas usadas acumulam suor e outras bactérias que podem causar mau cheiro. No aparelho, faça uma inspeção visual para verificar se está limpo. Se você encontrar uma bancada ou outro equipamento com resíduos úmidos de uma solução de limpeza química, deixe-a secar sozinha.

“Este resíduo é geralmente seguro e não deve causar irritação na pele, porém, significa que a solução ainda está matando os germes presentes no assento. Esse processo de secagem leva aproximadamente 2 minutos. O tempo ideal que a pessoa deve esperar antes de usar o equipamento que acabou de ser limpo.

A especialista afirma que é de bom tom, após usar o aparelho, pegar um pano, borrifar um produto químico de limpeza, e passar em toda a extensão do aparelho, principalmente onde teve contato direto com a pele e o suor.

McNeal diz para evitar pulverizar soluções químicas diretamente no equipamento, pois o excesso de umidade pode causar danos.

Após os exercícios, se optar por tomar banho, é importante levar um chinelo ou outro calçado que impeça o contato dos pés com o solo, pois esses ambientes tendem a ser criadouros de mofo, fungos e bactérias.

“Deixe o equipamento como gostaria de encontrá-lo quando for até ele”, afirma McNeal.

A especialista diz que exsitem outros indicadores chaves para determinar se a higiene é priorizada no espaço:

A falta de lenços higiênicos prontamente disponíveis no banheiro e nos espaços comuns para que os membros ou funcionários limpem o equipamento após o uso geralmente significa que o equipamento abriga bactérias invisíveis.

Nenhuma sinalização afixada pedindo aos membros que limpem o equipamento após o uso ou nenhum cronograma de limpeza afixado sugere que a limpeza não é uma prioridade para a academia.

Outros membros da academia que usam equipamentos e não os limpam de forma consistente podem mostrar que não existe uma cultura de limpeza.

Camadas de poeira acumuladas no equipamento podem indicar que o equipamento não foi limpo há algum tempo e mostra negligência com a limpeza.

Muitas máquinas quebradas por longos períodos podem ser causadas pela falta de interesse da administração da academia em garantir que o espaço esteja bem conservado.

