HONRARIA Lucilo Varejão recebe Medalha do Mérito na Câmara Municipal do Recife Proposta foi elaborada pelo vereador Felipe Francismar (PSB)

A noite de ontem foi marcada pela entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao escritor, tradutor e professor Lucilo Varejão Neto. A homenagem foi proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB) e aconteceu na Câmara Municipal do Recife, no bairro da Boa Vista.

A mesa foi presidida por Aderaldo Pinto (PSB) e contou com a participação do diretor do Grupo EQM, Eduardo Moraes; da superintendente do Centro de Integração de Empresa Escola (CIEE), Maria Inês Lins; e do presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional de Pernambuco (SOBRAMES-PE), Divaldo Sampaio.

Lucilo Varejão recebe Medalha na Câmara do Recife. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Legado de Lucilo Varejão

Lucilo Varejão Neto, carrega um histórico legado de contribuições na literatura e no meio acadêmico estadual e nacional. Nascido em Recife, ele é formado em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Além das graduações, Lucilo é Mestre em Letras Modernas pela Universidade de Clermont-Ferrand, na França, e professor adjunto de Língua e Literatura Francesa na UFPE.

“Receber a medalha é uma grande honra, principalmente por José Mariano ser o patrono da Câmara Municipal do Recife e um grande político abolicionista, que fez história na cidade”, destacou.

Contribuições

Membro e ex-presidente da Academia Pernambucana de Letras, ele também ocupa cadeira em outras Academias ligadas à cultura e literatura, a exemplo da Academia de Letras e Ciências de Olinda.

“Na presidência do CIEE, eu faço com que toda a juventude tenha a oportunidade para o seu primeiro emprego. Além disso, lido com escritores e todas as atividades culturais do Recife. Fui membro do Conselho de Cultura do Recife. Tenho uma vida dedicada ao Recife”, ressaltou.

Vereador Felipe Francismar (PSB) . Fotos: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Para o vereador Felipe Francismar, autor da proposta, a medalha representa um reconhecimento honrável de toda a carreira do intelectual.

“Seu trabalho como escritor e tradutor, a dedicação como professor e sua liderança em diversas academias literárias são evidências claras de seu mérito”, destacou.



