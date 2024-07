A- A+

eleições eua Lula vê "problema" com Biden, mas diz que só ele pode decidir se será candidato nos EUA Segundo presidente brasileiro, Biden demonstrou "fragilidade" durante o debate presidencial americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira que acha que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está com um "problema". No entanto, segundo Lula, apenas o americano pode deicidir se sairá como candidato à Casa Branca novamente neste ano.

Em entrevista à rádio Princesa, da Bahia, nesta segunda, Lula disse que Biden apresenta probelmas como lentidão na sua movimentação e demora para respostas em debate.

— É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de outro país, tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu particularmente gosto do Biden. Eu acho que ele tem um problema, que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, mas quem sabe das condições do Biden é o Biden — disse Lula.



De acordo com Lula, no entanto, a decisão de concorrer ou não à presidência americana cabe à Biden.

— Eu acho que o Biden ele que sabe, porque uma pessoa pode mentir para si mesmo, pode mentir para todo mundo, mas ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. Então ele que tem que avaliar se ele está bem, ele é candidato, se ele achar que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden

As declarações de Lula aconteceram após um mal desempenho de Biden durante debate presidencial contra seu adversário Donald Trump na última semana. Na ocasião, o atual presidente protagonizou "apagões" ao ser questionado sobre temas.

Após a demonstração de fragilidades no debate, cresceram os pedidos entre democratas para que outro candidato fosse apresentado pelo partido para a disputa.

Um novo levantamento divulgado neste domingo, realizado pela emissora americana CBS News com a empresa de pesquisa YouGov, mostrou que 72% dos eleitores americanos acreditam que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, não deveria disputar a reeleição em novembro. Em fevereiro, o número era menor: 63% dos eleitores se posicionavam contra a presença de Biden.

Veja também

Compaz Compaz Dom Helder Câmara recebe Arena do Autismo com atividades e serviços gratuitos