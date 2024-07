Biden e Trump viraram comédia na China

A- A+

Depois do debate da última quinta-feira (27) contra Donald Trump, Joe Biden tem 2 frentes de luta: a 1ª, claro, é contra o próprio Trump e os republicanos; e a 2ª, dentro do seu Partido Democrata, onde cresce a certeza de que ele não terá condições de vencer a eleição em novembro.



A reportagem mais importante do Político, maior audiência nos Estados Unidos quando o assunto é poder, mostrou os bastidores de articulações dentro do partido para substituir Biden. “O movimento é real”, escreveu o colunista Jonathan Martin.



O presidente tomou uma surra de Trump, transmitida ao vivo para o mundo todo pela CNN. Pesquisa feita imediatamente após esse 1º duelo mostrou que 67% dos norte-americanos consideraram Trump vencedor, contra 33% que acharam Biden o melhor da noite. Impossível não notar que a senilidade do atual presidente passou do ponto e que ele tem dificuldades reais, como perda da agilidade de raciocínio e de mobilidade.



Foi de dar pena, porque o presidente perdeu para ele mesmo. Poucos políticos conseguiram forçar a mão e continuar no poder depois dos 80 anos. O maior símbolo de virilidade senil foi Enrico Dandolo. Aos 90 anos, então doge de Veneza, liderou suas tropas em 1204 durante a 5ª Cruzada, ocupou Constantinopla e passou a controlar o comércio com o Oriente. Ele ainda encontrou energia para comandar uma campanha contra os búlgaros antes de morrer de causas naturais em 1205.



Biden dá mostras de que não vai aguentar o tranco de uma eleição tensa, estressante, com um adversário que, mais do que vencer, quer vingança pela derrota de 2020. Pobre Joe. Virou uma espécie de tio Paulo, o idoso cadeirante e sem vida levado pela sobrinha ao banco para pedir empréstimo como se vivo estivesse.



No dia seguinte ao debate, o site 538 publicou pesquisa do Instituto Ipsos feita pouco antes do embate televisionado em que elencou as principais preocupações do eleitorado dos EUA.



A inflação e o aumento do custo de vida estão em 1º lugar, com 53% das menções. Em seguida vem a imigração (37%) e a polarização na política (26%). Abaixo dos 20%, estão assuntos como clima, aborto, violência, impostos, saúde e conflitos externos ou terrorismo. E o que Trump e Biden discutiram no debate? Justamente os temas que menos preocupam os norte-americanos, mas que são o combustível da polarização da campanha, como a derrubada da jurisprudência Roe vs Wade e a crise migratória.



Vendo os 2 debatendo na TV, não há quem não se pergunte como a democracia dos Estados Unidos chegou a esse ponto de não produzir renovação política, dando looping e voltando ao passado de 2020 com os mesmos personagens de agora disputando a eleição. Não é possível que os partidos Democrata e Republicano não invistam na formação de novos quadros capazes de disputar o poder com chances reais de vitória.



Na Europa, essa renovação política está em pleno curso –especialmente na França, onde o presidente Emmanuel Macron, 46 anos, está ameaçado de perder as rédeas do governo para Jordan Bardella, 28 anos, pupilo da líder da direita Marine Le Pen, com perspectiva iminente de se tornar o primeiro-ministro mais jovem da história da França.



Na Espanha, os líderes dos principais partidos políticos têm menos de 65 anos. Lá, como nos Estados Unidos, a polarização come solta, com a diferença de que os personagens são menos rodados na administração pública.



Ainda temos muita água para passar debaixo da ponte até 5 de novembro, dia da eleição norte-americana. Em 4 meses, tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos ver se prospera a operação que começa a ser montada dentro da cúpula Democrata para substituir Joe Biden, porque, pelo que sabemos até aqui, ainda não combinaram com ele a renúncia. Será uma corrida contra o relógio. Algo inédito nos últimos 100 anos.



O mais incrível foi ler a reportagem do espanhol El Mundo sobre os chineses se divertindo com o debate na rede social Weibo, versão chinesa do X. Um dos comentários mais populares foi o seguinte: “Há um ancião que tenta convencer as pessoas de que não está louco e outro ancião que tenta convencer o público de que não está senil”.



O post campeão de audiência no Weibo lembrava da piada dos 2 velhinhos no bordel, ambos apaixonados pela mesma profissional e competindo para provar quem é o mais bonitão e forte. Se na China virou comédia, imagine o que não rolou na Rússia e na Coreia do Norte.

*Jornalista





Veja também

OPINIÃO Vermelhões confrontam o Poder da Cor Púrpura