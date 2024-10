A- A+

SAÚDE Maconha de alta potência, com mais de 10% de THC, está ligado a alterações no DNA, diz novo estudo Estudo publicado na Molecular Psychiatry é o primeiro a sugerir que o uso de cannabis de alta potência deixa uma marca distinta no DNA

Uso de cannabis de alta potência deixa uma marca distinta no DNA, afirma estudo publicado na Molecular Psychiatry sendo o primeiro a sugerir isso. A cannabis de alta potência é definida como tendo conteúdo de Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) de 10% ou mais.

A pesquisa também mostrou que o efeito do uso de cannabis no DNA é diferente em pessoas que vivenciam seu primeiro episódio de psicose em comparação com usuários que nunca vivenciaram psicose. Abrindo margem para novos exames de sangue com potencial de ajudar a caracterizar os usuários de cannabis em risco de desenvolver psicose para informar abordagens preventivas.

"Nosso estudo é o primeiro a mostrar que a cannabis de alta potência deixa uma assinatura única no DNA relacionada a mecanismos em torno do sistema imunológico e produção de energia.

Pesquisas futuras precisam explorar se a assinatura de DNA para o uso atual de cannabis, e em particular a dos tipos de alta potência, pode ajudar a identificar os usuários com maior risco de desenvolver psicose, tanto em ambientes de uso recreativo quanto medicinal”, afirma a autora sênior Marta Di Forti, professora de Drogas, Genes e Psicose no King´s College London.

Os pesquisadores exploraram os efeitos do uso de cannabis na metilação do DNA — um processo químico detectado em amostras de sangue que altera o funcionamento dos genes (sejam eles ligados ou desligados) — o que significa que altera a expressão genética sem afetar a sequência do DNA em si e é considerada um fator vital na interação entre fatores de risco e saúde mental.

A equipe de laboratório da Universidade de Exeter conduziu análises complexas de metilação de DNA em todo o genoma humano usando amostras de sangue de pessoas que experimentaram o primeiro episódio de psicose e aquelas que nunca tiveram uma experiência psicótica.

A análise mostrou que usuários frequentes de cannabis de alta potência tiveram alterações em genes relacionados à função mitocondrial e imunológica, particularmente o gene CAVIN1, que poderia afetar a energia e a resposta imunológica.

"Nossas descobertas fornecem insights importantes sobre como o uso de cannabis pode alterar processos biológicos. A metilação do DNA, que preenche a lacuna entre a genética e os fatores ambientais, é um mecanismo-chave que permite que influências externas, como o uso de substâncias, impactem a atividade genética. Essas mudanças epigenéticas, moldadas pelo estilo de vida e exposições, oferecem uma perspectiva valiosa sobre como o uso de cannabis pode influenciar a saúde mental por meio de vias biológicas”, afirma Emma Dempster, professora sênior da Universidade de Exeter e principal autora do estudo.

Dempster meta-analisou dados de duas coortes: o estudo GAP, que consiste em pacientes com primeiro episódio de psicose no sul de Londres e no Maudsley NHS Foundation Trust, e o estudo EU-GEI, que consiste em pacientes com primeiro episódio de psicose e controles saudáveis na Inglaterra, França, Holanda, Itália, Espanha e Brasil.

Totalizando 239 participantes com primeiro episódio de psicose e 443 controles saudáveis representando a população geral de ambos os locais de estudo que tinham amostras de DNA disponíveis.

A maioria dos usuários de cannabis no estudo usou cannabis de alta potência mais de uma vez por semana (definido como uso frequente) e usou cannabis pela primeira vez aos 16 anos, em média.

"Com a crescente prevalência do uso de cannabis e a maior disponibilidade de cannabis de alta potência, há uma necessidade urgente de entender melhor seu impacto biológico, particularmente na saúde mental”, diz Di Forti.

