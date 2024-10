Vírus do Oropouche no Brasil poderia ser uma nova variante

A- A+

Variante Vírus do Oropouche presente no Brasil poderia ser uma nova variante Além disso, o número de casos não tem precedentes, com quase 10.000 notificados só em 2024

A epidemia atual de febre do Oropouche, uma doença tropical que está provocando um surto notável no Brasil, parece estar relacionada com o aparecimento de uma nova variante do vírus, segundo vários estudos, um dos quais será publicado na quarta-feira (16).

O recente aumento de casos “poderia estar relacionado a um novo vírus recombinante do Oropouche, com maior capacidade de replicação”, concluiu este estudo publicado na revista Lancet Infectious Diseases.

Estas conclusões coincidem com um trabalho semelhante publicado em setembro na Nature Medicine e também realizado por pesquisadores no Brasil.

Desde 2023 o país registra uma epidemia sem precedentes da doença, transmitida principalmente por alguns insetos e com sintomas semelhantes aos da dengue.

Embora, assim como a dengue, a febre do Oropouche geralmente não seja grave, pode causar complicações graves, como a meningite. Em julho foram registrados pela primeira vez óbitos provocados pela doença no Brasil.

Além disso, o número de casos não tem precedentes, com quase 10.000 notificados só em 2024 no Brasil.

Países vizinhos, como Colômbia e Peru, também foram afetados, mas em menor medida.

O que explica este surto tão grande? Os dois estudos sugerem que uma nova versão do vírus é responsável, pois se reproduz mais rapidamente e resiste mais à imunidade desenvolvida pelos habitantes destes países após infecção anterior.

