PERNAMBUCO Mãe e filha morrem após carro capotar na BR-101, na Mata Sul Adolescentes, netos da passageira, também estavam no veículo e sobreviveram

Motorista e passageira de um carro morreram, na manhã do sábado (27), após o veículo capotar no quilômetro 142 da BR-101, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. As vítimas eram mãe e filha.

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, que estavam no carro, não ficaram feridos. Eles são netos da motorista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, a motorista perdeu o controle do veículo, capotou e foi parar do outro lado da pista.

O acidente aconteceu por volta das 10h, no sentido Recife da rodovia federal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que os dois adolescentes foram encaminhados pela equipe de Ribeirão ao hospital local.

Ainda segundo a PRF, a família havia saído de Alagoas, em direção à cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML), Samu e Corpo de Bombeiros também estiveram no local da ocorrência.

